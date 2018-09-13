Волинські митники викрили українське підприємство, яке везло у країну побутові відходи з Європи





Про це повідомляє



Вантаж, що відноситься до "жовтого переліку відходів" і потребує окремого письмового дозволу Міністерства екології України на його транскордонне переміщення, був зупинений волинськими митниками.



Зауважують, у викрити зловмисників вдалося у ході оперативної співпраці з посадовими особами Служби безпеки України. Фальсифікації з кодами товарів, вчинені для несанкціонованого ввезення цього сміття, підтвердили результати лабораторних досліджень вмісту відходів.



Наразі фури затримані у пункті пропуску, вирішується питання про повернення цього товару відправнику та притягнення порушників міжнародного права до відповідальності.



Довідка: дозвільні документи під час транспортування відходів із «жовтого списку» - вимога «Базельської конвенції про контроль за транскордонним переміщенням небезпечних відходів та їх видаленням» від 1989 року та Постанови Кабінету Міністрів України №1120 від 13 липня 2000 року. Зокрема, законодавство вимагає від перевізника подати дозвіл на транскордонне перевезення відходів, відомості про походження і склад відходів, протоколи їх аналізу, відомості про страхування небезпечного вантажу.



Контроль за вмістом вантажів здійснюють у форматі «Єдиного вікна на митниці», введеного у жовтні 2018 року для оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України.



Для митного посту Ягодин - це перший випадок, свідчення високого рівня координації роботи державних контролюючих служб та приклад успішної протидії загрозам екологічного характеру.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На посту "Ягодин" українське підприємство під виглядом пластику намагалось ввезти на митну територію України 2 фури (42 тонни) європейських побутових відходів, вміст яких становить загрозу довкіллю.Про це повідомляє Волинська митниця ДФС Вантаж, що відноситься до "жовтого переліку відходів" і потребує окремого письмового дозволу Міністерства екології України на його транскордонне переміщення, був зупинений волинськими митниками.Зауважують, у викрити зловмисників вдалося у ході оперативної співпраці з посадовими особами Служби безпеки України. Фальсифікації з кодами товарів, вчинені для несанкціонованого ввезення цього сміття, підтвердили результати лабораторних досліджень вмісту відходів.Наразі фури затримані у пункті пропуску, вирішується питання про повернення цього товару відправнику та притягнення порушників міжнародного права до відповідальності.дозвільні документи під час транспортування відходів із «жовтого списку» - вимога «Базельської конвенції про контроль за транскордонним переміщенням небезпечних відходів та їх видаленням» від 1989 року та Постанови Кабінету Міністрів України №1120 від 13 липня 2000 року. Зокрема, законодавство вимагає від перевізника подати дозвіл на транскордонне перевезення відходів, відомості про походження і склад відходів, протоколи їх аналізу, відомості про страхування небезпечного вантажу.Контроль за вмістом вантажів здійснюють у форматі «Єдиного вікна на митниці», введеного у жовтні 2018 року для оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України.Для митного посту Ягодин - це перший випадок, свідчення високого рівня координації роботи державних контролюючих служб та приклад успішної протидії загрозам екологічного характеру.

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