Незабутня атмосфера сніданків чи вечерь: в «Інвесторі» представили оригінальний дизайн квартири*





Нещодавно в «Інвесторі» презентували проект дизайну однокімнатної мансардної квартири площею 60,77 кв. м, - пише



«Коли ми взялися за дизайн кімнати у цій квартирі, поставили за мету вирішити два завдання: по-перше, створити різні функціональні зони (оскільки квартира – однокімнатна), по-друге, залишити кімнату просторою і світлою» - пояснює директор компанії Андрій Разумовський.



Відтак, дизайнери компанії запропонували розділити кімнату на дві зони – спальню і вітальню. Спальню розмісили біля вікон, вітальню – з боку дверей. Розділили їх комплексом полиць у стилі loft, які не блокують світло, що падає з вікон.



Відтак в межах одного приміщення площею 22,36 кв. м отримали дві повноцінні функціональні зони – вітальну з диваном, телевізором і стильними меблями, а також спальну зону з двоспальним ліжком.



Перейдіть сюди, аби дізнатися більше про ЖК «Юпітер».



Кухня у цій квартирі має досить велику площу - близько 16 кв.м. Її незаперечна перевага – панорамні вікна, які забезпечують хороший доступ природнього світла в інтер’єр.



«Наш дизайнер Дмитро Авраменко знайшов чудове рішення – запропонував барну стійку біля панорамних вікон. Це створить незабутню атмосферу сніданків чи вечерь, кавувань чи чаювань з чудовим видом з вікна» – коментує дизайн кухні директор «Інвестора» Андрій Разумовський.



Для того щоб умовно вирівняти внутрішній простір, несучий елемент кухні приховали системою відкритих поличок, які мають однакову глибину з кухнею. Завдяки цим поличкам вдалося організувати невелику бібліотеку та місце зберігання спиртних напоїв.



Простір кухні дозволяє розмітити досить великий обідній стіл на чотири і більше персони.



«Кольорова гамма – досить стримана. Елементи природних текстур гармонійно поєднані між собою. Немає активних яскравих плям, все в одному тоні з мінімальними констрастом. Також у цьому проекті активно використане місцеве освітлення над робочою поверхнею кухні, що є повноцінним елементом декору» – пояснює автор проекту, дизайнер Дмитро Авраменко.





Вартість квадратного метра мансардної квартири у «Юпітері» – 12 000 грн/кв. м.



Якщо Ви хочете купити квартиру в ЖК «Юпітер» або дізнатися більше, зв’яжіться з відділом продаж Будівельної компанії «Інвестор»



Телефон відділу продажів: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в



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