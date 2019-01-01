У волинському селі завершують будівництво нової школи. ФОТО





Про це розповіла заступниця голови обласної державної адміністрації Світлана Мишковець, яка вчора, 24 липня, побувала на будівництві, – повідомляє



Світлана Євтихіївна спільно з начальницею управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації Людмилою Плахотною, першим заступником голови районної державної адміністрації Олександром Михаліком, начальником відділу освіти, молоді та спорту райдержадтрації Віктором Пасем оглянули стан будівництва закладу освіти, облаштування довколишньої території, допоміжних шкільних споруд.



Наразі будівельники активно працюють над внутрішніми оздоблювальними роботами.



"Облдержадміністрацією з метою забезпечення доступності "маломобільних" груп надіслані пропозиції Мінрегіону щодо спорудження пандусів, облаштування санітарної кабіни для "маломобільних" груп населення на першому поверсі, облаштування двох ресурсних кімнат. Тож школа в Осівцях – на фінішній прямій й невдовзі відкриє двері для своїх нових учнів", – повідомила посадовиця.



Зазначають, що потужність школи – 220 учнівських місць. Загальна кошторисна вартість проекту – 75 мільйонів гривень. У 2019 році на фінансування будівництва цього освітнього об’єкту спрямували більше 21 мільйона гривень з ДФРР та 2,3 мільйони гривень із районного бюджету.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будівництво нової школа в Осівцях Камінь-Каширського району – на фінішній прямій: тривають оздоблювальні роботи.Про це розповіла заступниця голови обласної державної адміністрації, яка вчора, 24 липня, побувала на будівництві, – повідомляє відділ інформаційної політики ОДА. Світлана Євтихіївна спільно з начальницею управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації, першим заступником голови районної державної адміністрації, начальником відділу освіти, молоді та спорту райдержадтрації Віктором Пасем оглянули стан будівництва закладу освіти, облаштування довколишньої території, допоміжних шкільних споруд.Наразі будівельники активно працюють над внутрішніми оздоблювальними роботами."Облдержадміністрацією з метою забезпечення доступності "маломобільних" груп надіслані пропозиції Мінрегіону щодо спорудження пандусів, облаштування санітарної кабіни для "маломобільних" груп населення на першому поверсі, облаштування двох ресурсних кімнат. Тож школа в Осівцях – на фінішній прямій й невдовзі відкриє двері для своїх нових учнів", – повідомила посадовиця.Зазначають, що потужність школи – 220 учнівських місць. Загальна кошторисна вартість проекту – 75 мільйонів гривень. У 2019 році на фінансування будівництва цього освітнього об’єкту спрямували більше 21 мільйона гривень з ДФРР та 2,3 мільйони гривень із районного бюджету.

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