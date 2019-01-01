На Волинь завітала посол Австралії в Україні

Виконувач обов'язків голови Волинської ОДАзустрівся з амбасадоркою Австралії в Україні.Інвестиційна привабливість Волинської області, трудова міграція, політика та підтримка України на міжнародній арені – про такі важливі для розвитку регіону питання говорили сьогодні в стінах обласної державної адміністрації. У четвер, 25 липня 2019 року, Волинь вперше відвідала посол Австралії в Україні. Напередодні пані Мелісса відвідала Луцький замок, а серед запланованих зустрічей сьогодні – перемовини з т.в.о. голови обласної державної адміністрації Олександром Киричуком.Найперше, директор департаменту економіки та європейської інтеграції облдержадміністраціїрозповів іноземній гості про основи життєдіяльності регіону, його потенціал та перспективи.— Специфіка області в тому, що ми знаходимося на заході держави і маємо спільний кордон з Євросоюзом (Польщею) та Митним союзом (Білоруссю). З точки зору промисловості – область має надзвичайно потужний сільськогосподарський потенціал. Ми маємо велику кількість лісів, Шацький національний парк з перлиною – озером Світязь, з цілющими водами та унікальними лікувальними властивостями. Шацький парк має надзвичайно великий туристично-рекреаційний потенціал. Цього року за два місяці сезону його відвідали більше туристів, ніж за весь минулий рік. Окрім того, маємо потенціал і з точки зору історичного туризму – місто Олику, яке в 1553 році отримало Магдебурське право. Маємо ряд потужних підприємств – «SKF Україна», «Кромберг і Шуберт», Луцький ремонтний завод «Мотор», «Модерн-Експо», «Тервакоскі», «Кроноспан» тощо. Останнє, до слова, завдяки співпраці з Волинською обласною державною адміністрацією отримало 118 мільйонів євро на розбудову новин виробничих ліній, – розповів Ігор Дмитрович.За словами посадовця, область велику увагу приділяє популяризації альтернативних джерел енергії. Зараз на експертизі в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі перебуває проєкт по будівництві сонячної електростанції Коршовецької СЕС. Також експертизу проходить проєкт будівництва вітрової станції на території Володимир-Волинського району.Волинська область розвиває унікальні логістичні можливості. На території регіону функціонує 9 пунктів пропуску – 6 автомобільних та 3 залізничних. Окрім того, на етапі реєстрації перебуває проєкт індустріального парку «Ковель», складовою частиною якого буде митно-логістичний термінал. Орієнтовна сума інвестицій у цей проєкт – 600 мільйонів євро. Там заплановано створити близько 3000 робочих місць. Окрім того, в Нововолинську теж зареєстрований індустріальний парк. В Луцьку наразі оформлюються документи на реєстрацію еко-парку «Волинь».Також Ігор Чуліпа відзначив культурну складову співучої Волині. Він розповів і про Волинський хор, і про численні співочі та танцювальні фестивалі й про етно-конкурси.«Австралія знаходиться дуже далеко від України, однак дві держави мають багато спільного, – відзначила пані Мелісса. — Ми маємо однакові цінності, ми підтримуємо міжнародне право. Австралія є захисницею українського суверенітету та територіальної цілісності. У 2014 році наша держава представила санкції проти Росії через її дії в Криму та на Донбасі, а нещодавно через полонених українських моряків. Ми спільно співпрацюємо з Україною, аби притягти до відповідальності винних у збитті малазійського боїнгу МН17, на борту якого загинули 38 резидентів та громадян Австралії. Що стосується торгівлі та інвестицій – стосунки наших країн на сьогоднішній день скромні, зокрема через велику відстань між країнами. Однак, є компанії, які зацікавлені в агро-бізнесі в Україні. Також, ми маємо налагоджені людські стосунки – 46 тисяч австралійців мають українське коріння. Діаспора в Австралії – зорганізована, їхній голос чують в Уряді».Варто зауважити, що Мелісса О’Рурк відзначила високі досягнення українських спортсменів на Іграх Нескорених у 2018 році, які проходили у Сіднеї. Команда з 15 спортсменів – завоювала 20 медалей. Найбільше їй запам’яталася, волинянка, яка виборола дві золоті медалі у стрільбі з лука. До слова, зустріч з Майєю – ще одна з причин візиту гості на Волинь.«Сьогодні ми зустрічаємося з Майєю також. У нас є програма невеликих грантів уряду Австралії. Цього року кошти отримали й організатори Ігор Нескорених в Україні. Вони були направлені на закупівлю обладнання для реабілітації та тренувань ветеранів, а також підготовки наступних учасників змагань. Дещо було передано в Луцьк, тому ми сьогодні їдемо подивитися де воно і як використовується», – повідомила пані Мелісса.Не оминули на зустрічі й теми політики. Посол Австралії в Україні поцікавилася, яких змін очікує Волинь після нещодавніх парламентських виборів, та й загалом політичних трансформацій в Україні.«Ми розуміємо, що сьогодні змінилася загалом політична складова в державі. Нова парламентська більшість — на чолі з Президентом України Володимиром Зеленським. Ми сподіваємося, що вони сформують професійний та ефективний Кабінет Міністрів, буде обраний фаховий прем’єр-міністр.Найперше їхнє завдання – припинення війни на Сході України, повернення Криму та українських моряків. Друге – відродження економіки, й загалом відновлення добробуту українців. Що стосується децентралізації – наша область займає четверте місце в Україні, тому ми чекаємо підтримки реформи.Щодо медицини – за такий короткий період президенства, за ініціативи Володимира Олександровича, Волинь отримала надсучасну швидку, обладнану за останнім словом техніки. Окрім того, його жорстка позиція щодо припинення контрабанди на митницях дасть можливість значно більше наповнювати й наш місцевий бюджет. Загалом, ми працюємо над тим, аби позитивні зрушення відбулися у всіх сферах життя Волині – повідомив Олександр Киричук.Користуючись нагодою, Олександр Киричук запросив амбасадорку Австралії в Україні відвідати 10 жовтня 2019 року інвестиційний форум «Volyn Invest 2019». Також він запропонував закликати австралійський бізнес до участі в форумі, а весь необхідний пакет документів облдержадміністрація надасть.Окрім того, т.в.о. голови облдержадміінстрації подякував представниці Австралії за безпрецедентну підтримку України на дипломатичному фронті та за санкції проти Росії. За його словами, це важливо для волинян, так як саме наш регіон одним з перших, хто відправив військовослужбовців захищати терени України в найгарячіші точки на Сході.Натомість Мелісса О’Рурк запевнила, що на відміну від ЄС, санкції Австралії не мають «терміну придатності», вони залишаться в силі доти, доки Росія не змінить своєї поведінки.