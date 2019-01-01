У Володимирі-Волинському зіткнулися три автомобілі. ФОТО





Аварія сталася сьогодні, 25 липня, приблизно 11-ї години, - повідомляє



Так, не поділили проїжджу частину два легковики і один вантажний автомобіль.



На місті працювала поліція.



За словами правоохоронців, водій Fiat Doblo рухався зі сторони Володимира і повертав на Шистівську трасу, але не пропустив автомобіль Volkswagen Passat, який їхав зі сторони Нововолинська. Fiat після удару розвернуло і він ще зіткнувся з вантажним автомобілем, який виїжджав з об’їзної.



В результаті автопригоди постраждалих немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині на повороті з траси “Нововолинськ-Володимир” на Шистівській об’їзній зіткнулися три машини.Аварія сталася сьогодні, 25 липня, приблизно 11-ї години, - повідомляє Буг Так, не поділили проїжджу частину два легковики і один вантажний автомобіль.На місті працювала поліція.За словами правоохоронців, водій Fiat Doblo рухався зі сторони Володимира і повертав на Шистівську трасу, але не пропустив автомобіль Volkswagen Passat, який їхав зі сторони Нововолинська. Fiat після удару розвернуло і він ще зіткнувся з вантажним автомобілем, який виїжджав з об’їзної.В результаті автопригоди постраждалих немає.

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