У Володимирі-Волинському зіткнулися три автомобілі. ФОТО
Сьогодні, 14:03
На Волині на повороті з траси “Нововолинськ-Володимир” на Шистівській об’їзній зіткнулися три машини.
Аварія сталася сьогодні, 25 липня, приблизно 11-ї години, - повідомляє Буг.
Так, не поділили проїжджу частину два легковики і один вантажний автомобіль.
На місті працювала поліція.
За словами правоохоронців, водій Fiat Doblo рухався зі сторони Володимира і повертав на Шистівську трасу, але не пропустив автомобіль Volkswagen Passat, який їхав зі сторони Нововолинська. Fiat після удару розвернуло і він ще зіткнувся з вантажним автомобілем, який виїжджав з об’їзної.
В результаті автопригоди постраждалих немає.
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Аварія сталася сьогодні, 25 липня, приблизно 11-ї години, - повідомляє Буг.
Так, не поділили проїжджу частину два легковики і один вантажний автомобіль.
На місті працювала поліція.
За словами правоохоронців, водій Fiat Doblo рухався зі сторони Володимира і повертав на Шистівську трасу, але не пропустив автомобіль Volkswagen Passat, який їхав зі сторони Нововолинська. Fiat після удару розвернуло і він ще зіткнувся з вантажним автомобілем, який виїжджав з об’їзної.
В результаті автопригоди постраждалих немає.
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