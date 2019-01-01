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У Володимирі-Волинському зіткнулися три автомобілі. ФОТО

У Володимирі-Волинському зіткнулися три автомобілі. ФОТО
На Волині на повороті з траси “Нововолинськ-Володимир” на Шистівській об’їзній зіткнулися три машини.

Аварія сталася сьогодні, 25 липня, приблизно 11-ї години, - повідомляє Буг.

Так, не поділили проїжджу частину два легковики і один вантажний автомобіль.

На місті працювала поліція.

За словами правоохоронців, водій Fiat Doblo рухався зі сторони Володимира і повертав на Шистівську трасу, але не пропустив автомобіль Volkswagen Passat, який їхав зі сторони Нововолинська. Fiat після удару розвернуло і він ще зіткнувся з вантажним автомобілем, який виїжджав з об’їзної.

В результаті автопригоди постраждалих немає.
У Володимирі-Волинському зіткнулися три автомобілі. ФОТО
У Володимирі-Волинському зіткнулися три автомобілі. ФОТО
У Володимирі-Волинському зіткнулися три автомобілі. ФОТО
У Володимирі-Волинському зіткнулися три автомобілі. ФОТО


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Теги: Володимир-Волинський, аварія, три машини
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