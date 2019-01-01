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У місті на Волині облаштують сучасну паркову зону зі спортивними майданчиками

У місті на Волині облаштують сучасну паркову зону зі спортивними майданчиками
У Ковелі на вулиці Володимирській (між АЗС "ОККО" та палацом культури імені Т. Шевченка) планують облаштувати сквер для відпочинку.

Про це йшлося під час засідання 53-ї сесії міської ради, яке відбулось сьогодні, 25 липня, - пише Ковельpost.

Відтак, рішенням міської ради доповнили перелік об'єктів комунальної власності територіальної громади міста Ковеля, у тому числі незавершеного будівництва, які потребують реконструкції, реставрації, капітального ремонту, переоснащення тощо, та можуть бути об'єктами інвестування. Серед них - влаштування скверу на вулиці Володимирській. Орієнтовний розмір ділянки - 150х30 м, площа - 0,45 га.

Як повідомили у відділі економічного розвитку та торгівлі міськвиконкому, ця територія є привабливою для інвесторів, які мають бажання облаштувати тут парк для відпочинку ковельчан. Об'єкт виставлять на інвестиційний конкурс.

Планують, що тут у майбутньому відпочиватимуть мешканці прилеглих густонаселених мікрорайонів: "Сільмаш" та Володимирської, де переважає багатоповерхова забудова. Впровадження нового проекту вирішить нагальну проблему у наявності зеленої зони та місця для дозвілля мешканців, а також поліпшить пішохідне сполучення між двома великими мікрорайонами. Адже в зоні інвестиційного проекту є занедбана пішохідна доріжка.

Зазначають, майбутній інвестор має облаштувати тут не лише паркову зону з відповідним озелененням, а й місця для дитячих розваг, невеликі спортивні майданчики, лавки, освітлення, об'єкти комерційного призначення (з полегшених конструкцій, без влаштування заглиблених фундаментів).

Реалізація інвестиційного проекту, який не передбачає залучення коштів міського бюджету, стане можливою після проведення відповідного конкурсу, яким визначать інвестора.

Головне фото - ілюстративне.



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Теги: Ковель, сквер, нова паркова зона, дитячі майданчики
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