У волинському місті встановили пункт підзарядки гаджетів, який працює на сонячних батареях. ФОТО





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Відтепер мобільний телефон можна підзарядити на центральній площі. Головне – мати із собою кабель підзарядки. Журналісти видання першими протестували новий пункт підзарядки.



Нова конструкція, яка включає у собі сітілайт та пункт підзарядки гаджетів, працює на сонячних батареях.



Тут же на будівлі культурно-мистецького центру встановили камери відеоспостереження. Всього тут з’явилося 5 камер: 4 із них встановили за передбачені кошти, ще одну подарував місту підприємець Андрій Кандиба.



Вартість конструкції для підзарядки – 40 тисяч, камер – 20 тисяч.



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