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У волинському місті встановили пункт підзарядки гаджетів, який працює на сонячних батареях. ФОТО

У волинському місті встановили пункт підзарядки гаджетів, який працює на сонячних батареях. ФОТО
У Володимирі-Волинському біля культурно-мистецького центру облаштували пункт підзарядки гаджетів.

Про це пише БУГ.

Відтепер мобільний телефон можна підзарядити на центральній площі. Головне – мати із собою кабель підзарядки. Журналісти видання першими протестували новий пункт підзарядки.

Нова конструкція, яка включає у собі сітілайт та пункт підзарядки гаджетів, працює на сонячних батареях.

Тут же на будівлі культурно-мистецького центру встановили камери відеоспостереження. Всього тут з’явилося 5 камер: 4 із них встановили за передбачені кошти, ще одну подарував місту підприємець Андрій Кандиба.

Вартість конструкції для підзарядки – 40 тисяч, камер – 20 тисяч.
У волинському місті встановили пункт підзарядки гаджетів, який працює на сонячних батареях. ФОТО
У волинському місті встановили пункт підзарядки гаджетів, який працює на сонячних батареях. ФОТО
У волинському місті встановили пункт підзарядки гаджетів, який працює на сонячних батареях. ФОТО
У волинському місті встановили пункт підзарядки гаджетів, який працює на сонячних батареях. ФОТО
У волинському місті встановили пункт підзарядки гаджетів, який працює на сонячних батареях. ФОТО
У волинському місті встановили пункт підзарядки гаджетів, який працює на сонячних батареях. ФОТО
У волинському місті встановили пункт підзарядки гаджетів, який працює на сонячних батареях. ФОТО

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Теги: Володимир-Волинський
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