У волинському місті встановили пункт підзарядки гаджетів, який працює на сонячних батареях. ФОТО
Сьогодні, 14:42
У Володимирі-Волинському біля культурно-мистецького центру облаштували пункт підзарядки гаджетів.
Про це пише БУГ.
Відтепер мобільний телефон можна підзарядити на центральній площі. Головне – мати із собою кабель підзарядки. Журналісти видання першими протестували новий пункт підзарядки.
Нова конструкція, яка включає у собі сітілайт та пункт підзарядки гаджетів, працює на сонячних батареях.
Тут же на будівлі культурно-мистецького центру встановили камери відеоспостереження. Всього тут з’явилося 5 камер: 4 із них встановили за передбачені кошти, ще одну подарував місту підприємець Андрій Кандиба.
Вартість конструкції для підзарядки – 40 тисяч, камер – 20 тисяч.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише БУГ.
Відтепер мобільний телефон можна підзарядити на центральній площі. Головне – мати із собою кабель підзарядки. Журналісти видання першими протестували новий пункт підзарядки.
Нова конструкція, яка включає у собі сітілайт та пункт підзарядки гаджетів, працює на сонячних батареях.
Тут же на будівлі культурно-мистецького центру встановили камери відеоспостереження. Всього тут з’явилося 5 камер: 4 із них встановили за передбачені кошти, ще одну подарував місту підприємець Андрій Кандиба.
Вартість конструкції для підзарядки – 40 тисяч, камер – 20 тисяч.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» у результаті аварії загорілась автівка: травмувалось 4 людей. ФОТО
Сьогодні, 15:02
У волинському місті встановили пункт підзарядки гаджетів, який працює на сонячних батареях. ФОТО
Сьогодні, 14:42