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Українці в Болгарії потрапили у жахливу ДТП: є загибла, багато потерпілих. ФОТО

Українці в Болгарії потрапили у жахливу ДТП: є загибла, багато потерпілих. ФОТО
У середу, 24 липня, на трасі "Бургас-Варна" в Болгарії поруч з містом Обзор неподалік від Несебра, сталося смертельне зіткнення авто Mazda української реєстрації з місцевим позашляховиком Audi

Кривава аварія сталася приблизно о 7:30, - передає Lenta.ua, посилаючись на місцеве видання Pik.

Автомобілі перегородили трасу, на якій їхав міжміський автобус.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, зіткнення сталося в момент, коли Mazda пішла на обгін автобуса і виїхала на зустрічну смугу, де мчав Audi.

Деталі інциденту з'ясовує МВС Болгарії. Розслідування триває.
Українці в Болгарії потрапили у жахливу ДТП: є загибла, багато потерпілих. ФОТО
Українці в Болгарії потрапили у жахливу ДТП: є загибла, багато потерпілих. ФОТО

За даними болгарських ЗМІ, в автомобілі Mazda української реєстрації їхали четверо людей - двоє чоловіків і двоє жінок. Внаслідок ДТП загинула 35-річна українка, передає агентство Флагман. Троє українців в критичному стані госпіталізовано до лікарні міста Варна.

Із закликом про допомогу в Facebook звернулася близька подруга постраждалих українців Наталія Лютікова.

"Друзі потрапили в жахливу автокатастрофу, коли поверталися з відпочинку в Болгарії. Леся Карасевич загинула ...... Олександр Карасевич важко травмований, прооперований, в реанімації .... Олександр Кульчицький теж важкий після операції .... Iana Kulchytskaya постраждала менше , травма хребта і руки, її обстежують", - написала член правління громадської організації "Громада Гори" Наталія Лютікова.

Лютікова розмістила фотографії українців і реквізити для допомоги постраждалим.

Українці в Болгарії потрапили у жахливу ДТП: є загибла, багато потерпілих. ФОТО

Українці в Болгарії потрапили у жахливу ДТП: є загибла, багато потерпілих. ФОТО


Українці в Болгарії потрапили у жахливу ДТП: є загибла, багато потерпілих. ФОТО

Постраждалі у ДТП українці: Олександр Карасевич, Олександр Кульчицький і Лана Кульчицька, фото : "Апостроф"



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Теги: Болгарія, українці, смертельна ДТП
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