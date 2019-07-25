Українці в Болгарії потрапили у жахливу ДТП: є загибла, багато потерпілих. ФОТО





Кривава аварія сталася приблизно о 7:30, - передає



Автомобілі перегородили трасу, на якій їхав міжміський автобус.



Як повідомляють місцеві ЗМІ, зіткнення сталося в момент, коли Mazda пішла на обгін автобуса і виїхала на зустрічну смугу, де мчав Audi.



Деталі інциденту з'ясовує МВС Болгарії. Розслідування триває.



За даними болгарських ЗМІ, в автомобілі Mazda української реєстрації їхали четверо людей - двоє чоловіків і двоє жінок. Внаслідок ДТП загинула 35-річна українка, передає агентство Флагман. Троє українців в критичному стані госпіталізовано до лікарні міста Варна.



Із закликом про допомогу в Facebook звернулася близька подруга постраждалих українців Наталія Лютікова.



"Друзі потрапили в жахливу автокатастрофу, коли поверталися з відпочинку в Болгарії. Леся Карасевич загинула ...... Олександр Карасевич важко травмований, прооперований, в реанімації .... Олександр Кульчицький теж важкий після операції .... Iana Kulchytskaya постраждала менше , травма хребта і руки, її обстежують", - написала член правління громадської організації "Громада Гори" Наталія Лютікова.



Лютікова розмістила фотографії українців і реквізити для допомоги постраждалим.











Постраждалі у ДТП українці: Олександр Карасевич, Олександр Кульчицький і Лана Кульчицька, фото : "Апостроф"







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 24 липня, на трасі "Бургас-Варна" в Болгарії поруч з містом Обзор неподалік від Несебра, сталося смертельне зіткнення авто Mazda української реєстрації з місцевим позашляховиком AudiКривава аварія сталася приблизно о 7:30, - передає Lenta.ua , посилаючись на місцеве видання Pik.Автомобілі перегородили трасу, на якій їхав міжміський автобус.Як повідомляють місцеві ЗМІ, зіткнення сталося в момент, коли Mazda пішла на обгін автобуса і виїхала на зустрічну смугу, де мчав Audi.Деталі інциденту з'ясовує МВС Болгарії. Розслідування триває.За даними болгарських ЗМІ, в автомобілі Mazda української реєстрації їхали четверо людей - двоє чоловіків і двоє жінок. Внаслідок ДТП загинула 35-річна українка, передає агентство Флагман. Троє українців в критичному стані госпіталізовано до лікарні міста Варна.Із закликом про допомогу в Facebook звернулася близька подруга постраждалих українців"Друзі потрапили в жахливу автокатастрофу, коли поверталися з відпочинку в Болгарії. Леся Карасевич загинула ...... Олександр Карасевич важко травмований, прооперований, в реанімації .... Олександр Кульчицький теж важкий після операції .... Iana Kulchytskaya постраждала менше , травма хребта і руки, її обстежують", - написала член правління громадської організації "Громада Гори" Наталія Лютікова.Лютікова розмістила фотографії українців і реквізити для допомоги постраждалим.

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