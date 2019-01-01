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На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» у результаті аварії загорілась автівка: травмувалось 4 людей. ФОТО

На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» у результаті аварії загорілась автівка: травмувалось 4 людей. ФОТО
На трасі "Київ-Ковель-Ягодин" сталася дорожньо-транспортна пригода внаслідок якої загорівся автомобіль.

Інцидент трапився 25 липня близько 7:00, - пише ГУНП у Житомирські області.

На місці події працювали патрульні поліцейські, слідчо-оперативна група Лугинського відділення поліції, рятувальники та медики.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Opel Vivaro, 64-річний житель Одещини, допустив зіткнення із задньою частиною автомобіля ВАЗ-2107, під керуванням 38-річного жителя Олевського району, що їхав попереду та у цей час повертав на автозаправну станцію. Унаслідок зіткнення газобалонна установка, що знаходилась у багажнику ВАЗа, вибухнула та спричинила пожежу.

У результаті ДТП травми та опіки отримали водій та пасажири автомобіля ВАЗ, жителі Овруцького району та жителька м. Коростеня. Усіх ушпиталили до реанімаційного відділення Коростенської міськлікарні.

Нині триває встановлення всіх причин та обставин події.

На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» у результаті аварії загорілась автівка: травмувалось 4 людей. ФОТО
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» у результаті аварії загорілась автівка: травмувалось 4 людей. ФОТО
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» у результаті аварії загорілась автівка: травмувалось 4 людей. ФОТО
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» у результаті аварії загорілась автівка: травмувалось 4 людей. ФОТО
На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» у результаті аварії загорілась автівка: травмувалось 4 людей. ФОТО

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Теги: аварія, вибух, авто
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