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На «Бандерштаті» виступить письменник Макс Кідрук

На «Бандерштаті» виступить письменник Макс Кідрук
На «Бандерштат» приїде відомий український письменник Макс Кідрук, який виступить на літературній сцені.

Про це йдеться на офіційній сторінці фестивалю у Facebook.

"Накладам його книжок зазадрять майже усі українські письменники. Він невтомний, сповнений ідей, які втілює, наче Ілон Маск. Кожна його презентація – як концерт AC/DC! Так-так!! Це ж Max Kidruk, ще один учасник літературної сцени «Бандерштату», - йдеться у дописі.

Нагадаємо, фестиваль українського духу «Бандерштат» триватиме з 2 по 4 серпня у селі Рованці, що поблизу Луцька.

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Теги: Бандерштат, Кідрук, фестиваль, Луцьк, подія, анонс, концерт
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