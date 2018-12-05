На «Бандерштаті» виступить письменник Макс Кідрук
Сьогодні, 19:21
На «Бандерштат» приїде відомий український письменник Макс Кідрук, який виступить на літературній сцені.
Про це йдеться на офіційній сторінці фестивалю у Facebook.
"Накладам його книжок зазадрять майже усі українські письменники. Він невтомний, сповнений ідей, які втілює, наче Ілон Маск. Кожна його презентація – як концерт AC/DC! Так-так!! Це ж Max Kidruk, ще один учасник літературної сцени «Бандерштату», - йдеться у дописі.
Нагадаємо, фестиваль українського духу «Бандерштат» триватиме з 2 по 4 серпня у селі Рованці, що поблизу Луцька.
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Про це йдеться на офіційній сторінці фестивалю у Facebook.
"Накладам його книжок зазадрять майже усі українські письменники. Він невтомний, сповнений ідей, які втілює, наче Ілон Маск. Кожна його презентація – як концерт AC/DC! Так-так!! Це ж Max Kidruk, ще один учасник літературної сцени «Бандерштату», - йдеться у дописі.
Нагадаємо, фестиваль українського духу «Бандерштат» триватиме з 2 по 4 серпня у селі Рованці, що поблизу Луцька.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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