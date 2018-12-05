На «Бандерштаті» виступить письменник Макс Кідрук

Макс Кідрук, який виступить на літературній сцені.



Про це йдеться на офіційній сторінці



"Накладам його книжок зазадрять майже усі українські письменники. Він невтомний, сповнений ідей, які втілює, наче Ілон Маск. Кожна його презентація – як концерт AC/DC! Так-так!! Це ж Max Kidruk, ще один учасник літературної сцени «Бандерштату», - йдеться у дописі.



Нагадаємо, фестиваль українського духу «Бандерштат» триватиме з 2 по 4 серпня у селі Рованці, що поблизу Луцька.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На «Бандерштат» приїде відомий український письменник, який виступить на літературній сцені.Про це йдеться на офіційній сторінці фестивалю у Facebook."Накладам його книжок зазадрять майже усі українські письменники. Він невтомний, сповнений ідей, які втілює, наче Ілон Маск. Кожна його презентація – як концерт AC/DC! Так-так!! Це ж Max Kidruk, ще один учасник літературної сцени «Бандерштату», - йдеться у дописі.Нагадаємо, фестиваль українського духу «Бандерштат» триватиме з 2 по 4 серпня у селі Рованці, що поблизу Луцька.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію