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На Волині стягнули приблизно 1 мільйон гривень аліментів

На Волині стягнули приблизно 1 мільйон гривень аліментів
Державні виконавці Іваничівського району з початку 2019 року стягнули майже 1 мільйон гривень аліментів.

Про це повідомили у прес-службі юстиції Волині, - пише Район. Іваничі

«Нам приємно відзначити, що працівники органів державної виконавчої служби Іваничівського району стягнули 952 236 грн аліментів з початку 2019 року. Приємно спостерігати позитивну динаміку у сплаті аліментів. Працюємо задля захисту прав наших маленьких громадян», - зазначив начальник юстиції Волині Валентин Кухарик.

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Теги: Волинь, аліменти, мільйон гривень
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