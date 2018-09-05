На Волині стягнули приблизно 1 мільйон гривень аліментів
Сьогодні, 16:18
Державні виконавці Іваничівського району з початку 2019 року стягнули майже 1 мільйон гривень аліментів.
Про це повідомили у прес-службі юстиції Волині, - пише Район. Іваничі
«Нам приємно відзначити, що працівники органів державної виконавчої служби Іваничівського району стягнули 952 236 грн аліментів з початку 2019 року. Приємно спостерігати позитивну динаміку у сплаті аліментів. Працюємо задля захисту прав наших маленьких громадян», - зазначив начальник юстиції Волині Валентин Кухарик.
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Про це повідомили у прес-службі юстиції Волині, - пише Район. Іваничі
«Нам приємно відзначити, що працівники органів державної виконавчої служби Іваничівського району стягнули 952 236 грн аліментів з початку 2019 року. Приємно спостерігати позитивну динаміку у сплаті аліментів. Працюємо задля захисту прав наших маленьких громадян», - зазначив начальник юстиції Волині Валентин Кухарик.
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