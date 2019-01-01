На Волині прикордонники спіймали іноземця, який намагався вплав дістатися Польщі





Невідомого чоловіка африканської зовнішності затримали на березі річки Західний Буг, - повідомляє



Він розповів правоохоронцям, що є громадянином Судану та, щоб потрапити до країн ЄС, планував незаконно переплисти кордон.



Так, іноземця доставали до підрозділу охорони кордону для встановлення його особи та законності перебування на території України. Його подальшу долю вирішуватиме суд.

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