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На Волині прикордонники спіймали іноземця, який намагався вплав дістатися Польщі

На Волині прикордонники спіймали іноземця, який намагався вплав дістатися Польщі
На Волині прикордонники відділення «Пархоменкове» Львівського загону затримали нелегального мігранта із Судану, який намагався незаконно потрапити до Польщі.

Невідомого чоловіка африканської зовнішності затримали на березі річки Західний Буг, - повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Він розповів правоохоронцям, що є громадянином Судану та, щоб потрапити до країн ЄС, планував незаконно переплисти кордон.

Так, іноземця доставали до підрозділу охорони кордону для встановлення його особи та законності перебування на території України. Його подальшу долю вирішуватиме суд.

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Теги: Волинь, африканець, незаконно, затримали, Польща
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