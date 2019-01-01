У луцькій лікарні пацієнтам встановлюють кардіостимулятори
Сьогодні, 16:30
У Луцькій міській клінічній лікарні встановлюють кардіостимулятори.
Уже імплантували 4 кардіостимулятори: 2 однокамерні і 2 двокамерні, - інформує прес-служба медзакладу.
"Це стало можливим відтоді як запрацювала нова ангіографічна установка. Увесь медичний персонал пройшов спеціальне навчання для роботи на новому ангіографі" - розповідає лікар-хірург рентгено-хірургічного блоку Олександр Христюк.
Крім встановлення, важливий етап - це програмування кардіостимуляторів, вважає лікар-кардіолог Ірина Січкарук, у якої досвід роботи з цими приладами чималий. Бо чи не найперші в області в цій лікарні імплантували тимчасові кардіостимулятори. Їх встановлювали пацієнтам з гострим інфарктом, у яких була загроза життю. А потім відправляли в інші медичні заклади, де їм ставили постійні.
"Запустили процес і будемо далі розвиватися,адже за одну зміну лікарі надають невідкладну допомогу приблизно восьми пацієнтам з цією серцево-судинною патологією. А наука не стоїть на місці і є вже можливість імплантувати трикамерні кардіостимулятори", - розповідає Ірина Січкарук.
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Уже імплантували 4 кардіостимулятори: 2 однокамерні і 2 двокамерні, - інформує прес-служба медзакладу.
"Це стало можливим відтоді як запрацювала нова ангіографічна установка. Увесь медичний персонал пройшов спеціальне навчання для роботи на новому ангіографі" - розповідає лікар-хірург рентгено-хірургічного блоку Олександр Христюк.
Крім встановлення, важливий етап - це програмування кардіостимуляторів, вважає лікар-кардіолог Ірина Січкарук, у якої досвід роботи з цими приладами чималий. Бо чи не найперші в області в цій лікарні імплантували тимчасові кардіостимулятори. Їх встановлювали пацієнтам з гострим інфарктом, у яких була загроза життю. А потім відправляли в інші медичні заклади, де їм ставили постійні.
"Запустили процес і будемо далі розвиватися,адже за одну зміну лікарі надають невідкладну допомогу приблизно восьми пацієнтам з цією серцево-судинною патологією. А наука не стоїть на місці і є вже можливість імплантувати трикамерні кардіостимулятори", - розповідає Ірина Січкарук.
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