У луцькій лікарні пацієнтам встановлюють кардіостимулятори

У Луцькій міській клінічній лікарні встановлюють кардіостимулятори.Уже імплантували 4 кардіостимулятори: 2 однокамерні і 2 двокамерні, - інформує прес-служба медзакладу."Це стало можливим відтоді як запрацювала нова ангіографічна установка. Увесь медичний персонал пройшов спеціальне навчання для роботи на новому ангіографі" - розповідає лікар-хірург рентгено-хірургічного блокуКрім встановлення, важливий етап - це програмування кардіостимуляторів, вважає лікар-кардіолог Ірина Січкарук, у якої досвід роботи з цими приладами чималий. Бо чи не найперші в області в цій лікарні імплантували тимчасові кардіостимулятори. Їх встановлювали пацієнтам з гострим інфарктом, у яких була загроза життю. А потім відправляли в інші медичні заклади, де їм ставили постійні."Запустили процес і будемо далі розвиватися,адже за одну зміну лікарі надають невідкладну допомогу приблизно восьми пацієнтам з цією серцево-судинною патологією. А наука не стоїть на місці і є вже можливість імплантувати трикамерні кардіостимулятори", - розповідає Ірина Січкарук.