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Повідомили про підозру волинянину, який торгував канабісом

Повідомили про підозру волинянину, який торгував канабісом
26-річний мешканець селища Маневичі підозрюється у збуті канабісу.

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.

Правоохоронцями упродовж червня-липня 2019 року задокументовано два епізоди збуту чоловіком канабісу – поблизу одного з житлових будинків та на території стадіону у рідному селищі.

Йому повідомили про підозру у незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, в тому числі у місцях, що призначені для проведення спортивних заходів (кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.307 КК України).

Зауважимо, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

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Теги: наркотики, канабіс, Волинь
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