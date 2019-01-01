Повідомили про підозру волинянину, який торгував канабісом

26-річний мешканець селища Маневичі підозрюється у збуті канабісу.Про це повідомили у прес-службі прокуратури Волинської області.Правоохоронцями упродовж червня-липня 2019 року задокументовано два епізоди збуту чоловіком канабісу – поблизу одного з житлових будинків та на території стадіону у рідному селищі.Йому повідомили про підозру у незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, в тому числі у місцях, що призначені для проведення спортивних заходів (кримінальні правопорушення, передбачені ч.2 ст.307 КК України).Зауважимо, що за вчинення таких злочинів Кримінальним кодексом України передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.