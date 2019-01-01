У Ковелі заборонили діяльність пересувних цирків з тваринами
Сьогодні, 17:34
У Ковелі на території міста заборонили діяльність пересувних та інших мобільних цирків з тваринами.
Таке рішення сьогодні, 25 липня, прийняли на засіданні сесії міської ради, - пише Ковельpost
Ініціаторами проекту виступили активісти громадської організації "Волонтерське об'єднання "Ковель Енімалс".
Зоозахисники вважають, що треба покласти край негуманній та незаконній експлуатації тварин.
Крім того, врахували електронну петицію, підписану мешканцями міста з метою захисту тварин від страждань та загибелі внаслідок жорстокого поводження з ними.
Тож депутати міськради підтримали відповідний документ, таким чином заборонивши приїздити у Ковель пересувним циркам, у яких виступають тварини.
Варто зауважити, що подібні рішення уже прийняті у багатьох містах України. Офіційно експлуатація диких тварин у цирках заборонили в Австрії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Данії, Латвії, Нідерландах, Румунія, Словенії, Фінляндії, Швеції. У Болівії, Греції, Данії, на Кіпрі та Мальті заборонені циркові виступи і диких, і свійських тварин.
Нагадаємо, що у грудні 2018 року Уряд підтримав законопроект Мінприроди про заборону використання диких тварин у цирках із перехідним періодом 5 років. Цей час знадобиться для вироблення механізму передачі диких тварин до природно-заповідного фонду та визначення місць подальшого їх проживання.
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Таке рішення сьогодні, 25 липня, прийняли на засіданні сесії міської ради, - пише Ковельpost
Ініціаторами проекту виступили активісти громадської організації "Волонтерське об'єднання "Ковель Енімалс".
Зоозахисники вважають, що треба покласти край негуманній та незаконній експлуатації тварин.
Крім того, врахували електронну петицію, підписану мешканцями міста з метою захисту тварин від страждань та загибелі внаслідок жорстокого поводження з ними.
Тож депутати міськради підтримали відповідний документ, таким чином заборонивши приїздити у Ковель пересувним циркам, у яких виступають тварини.
Варто зауважити, що подібні рішення уже прийняті у багатьох містах України. Офіційно експлуатація диких тварин у цирках заборонили в Австрії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Данії, Латвії, Нідерландах, Румунія, Словенії, Фінляндії, Швеції. У Болівії, Греції, Данії, на Кіпрі та Мальті заборонені циркові виступи і диких, і свійських тварин.
Нагадаємо, що у грудні 2018 року Уряд підтримав законопроект Мінприроди про заборону використання диких тварин у цирках із перехідним періодом 5 років. Цей час знадобиться для вироблення механізму передачі диких тварин до природно-заповідного фонду та визначення місць подальшого їх проживання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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