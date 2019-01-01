У Ковелі заборонили діяльність пересувних цирків з тваринами





Таке рішення сьогодні, 25 липня, прийняли на засіданні сесії міської ради, - пише



Ініціаторами проекту виступили активісти громадської організації "Волонтерське об'єднання "Ковель Енімалс".



Зоозахисники вважають, що треба покласти край негуманній та незаконній експлуатації тварин.



Крім того, врахували електронну петицію, підписану мешканцями міста з метою захисту тварин від страждань та загибелі внаслідок жорстокого поводження з ними.



Тож депутати міськради підтримали відповідний документ, таким чином заборонивши приїздити у Ковель пересувним циркам, у яких виступають тварини.



Варто зауважити, що подібні рішення уже прийняті у багатьох містах України. Офіційно експлуатація диких тварин у цирках заборонили в Австрії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Данії, Латвії, Нідерландах, Румунія, Словенії, Фінляндії, Швеції. У Болівії, Греції, Данії, на Кіпрі та Мальті заборонені циркові виступи і диких, і свійських тварин.



Нагадаємо, що у грудні 2018 року Уряд підтримав законопроект Мінприроди про заборону використання диких тварин у цирках із перехідним періодом 5 років. Цей час знадобиться для вироблення механізму передачі диких тварин до природно-заповідного фонду та визначення місць подальшого їх проживання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на території міста заборонили діяльність пересувних та інших мобільних цирків з тваринами.Таке рішення сьогодні, 25 липня, прийняли на засіданні сесії міської ради, - пише Ковельpost Ініціаторами проекту виступили активісти громадської організації "Волонтерське об'єднання "Ковель Енімалс".Зоозахисники вважають, що треба покласти край негуманній та незаконній експлуатації тварин.Крім того, врахували електронну петицію, підписану мешканцями міста з метою захисту тварин від страждань та загибелі внаслідок жорстокого поводження з ними.Тож депутати міськради підтримали відповідний документ, таким чином заборонивши приїздити у Ковель пересувним циркам, у яких виступають тварини.Варто зауважити, що подібні рішення уже прийняті у багатьох містах України. Офіційно експлуатація диких тварин у цирках заборонили в Австрії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Данії, Латвії, Нідерландах, Румунія, Словенії, Фінляндії, Швеції. У Болівії, Греції, Данії, на Кіпрі та Мальті заборонені циркові виступи і диких, і свійських тварин.Нагадаємо, що у грудні 2018 року Уряд підтримав законопроект Мінприроди про заборону використання диких тварин у цирках із перехідним періодом 5 років. Цей час знадобиться для вироблення механізму передачі диких тварин до природно-заповідного фонду та визначення місць подальшого їх проживання.

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