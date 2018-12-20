Вже завтра, 26 липня, оберуть нового голову Волиньради

Вже завтра, 26 липня, відбудеться сесія Волинської обласної ради, під час якої припинять повноваження депутата та звільнять з посади голови ради, а також оберуть нового очільника цього органу.Про це стало відомо з проекту порядку денного 24 сесії, опублікованого на сайті Волиньради.Нагадаємо, Ігор Палиця переміг на виборах до Верховної Ради у одномандатному виборчому окрузі №22 (Луцьк), тож став нардепом. У зв’язку з цим Волиньрада має прийняти рішення про припинення його депутатських повноважень та звільнення з посади голови.Цього ж дня оберуть нового голову. Хто ним стане, поки невідомо.До того ж, під час сесії депутати мають прийняти рішення про дострокове припинення повноважень депутата, який став нардепом від округу №20.