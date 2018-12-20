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Вже завтра, 26 липня, оберуть нового голову Волиньради

Вже завтра, 26 липня, оберуть нового голову Волиньради
Вже завтра, 26 липня, відбудеться сесія Волинської обласної ради, під час якої припинять повноваження депутата та звільнять з посади голови ради Ігоря Палиці, а також оберуть нового очільника цього органу.

Про це стало відомо з проекту порядку денного 24 сесії, опублікованого на сайті Волиньради.

Нагадаємо, Ігор Палиця переміг на виборах до Верховної Ради у одномандатному виборчому окрузі №22 (Луцьк), тож став нардепом. У зв’язку з цим Волиньрада має прийняти рішення про припинення його депутатських повноважень та звільнення з посади голови.

Цього ж дня оберуть нового голову. Хто ним стане, поки невідомо.
До того ж, під час сесії депутати мають прийняти рішення про дострокове припинення повноважень депутата Вячеслава Рубльова, який став нардепом від округу №20.

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Теги: Ігор Палиця, Вячеслав Рубльов, Волиньрада
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