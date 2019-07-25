У громадському туалеті Києва знайшли тіло касира
Сьогодні, 17:52
У Києві в четвер, 25 липня, біля одного з ресторанів, у громадському туалеті виявили труп чоловіка в калюжі крові.
Про це повідомляє Інформатор.
За даними ресурсу, інцидент стався за адресою: проспект Перемоги, 135. Сам 60-річний загиблий був бездомним, проте він працював у вбиральні: брав гроші з людей за відвідування туалету.
Отримані кошти він віддавав роботодавцю, а той, своєю чергою, йому неофіційно платить. Сам він жив на лавці біля туалету. Востаннє чоловіка бачили живим у ніч на 25 липня. Померлий був напідпитку і він відпочивав з приятелями.
За даними людей, які працюють поруч, чоловік не був конфліктним і досить привітним. Іноді він випивав зі своїми знайомими, але ніколи не бешкетував.
Причина загибелі чоловіка наразі не встановлена. Однак, за попередньою інформацією, смерть могла настати у зв'язку зі значною втратою крові. Також у чоловіка була розсічена брова, розбита губа, закушений язик і вивернута нога.
За попередніми висновками експерта, травми на тілі потерпілого характерні для падіння. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) з додатковою кваліфікацією - нещасний випадок Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Тіло загиблого направили в морг, де після розтину встановлять точну причину смерті.
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Про це повідомляє Інформатор.
За даними ресурсу, інцидент стався за адресою: проспект Перемоги, 135. Сам 60-річний загиблий був бездомним, проте він працював у вбиральні: брав гроші з людей за відвідування туалету.
Отримані кошти він віддавав роботодавцю, а той, своєю чергою, йому неофіційно платить. Сам він жив на лавці біля туалету. Востаннє чоловіка бачили живим у ніч на 25 липня. Померлий був напідпитку і він відпочивав з приятелями.
За даними людей, які працюють поруч, чоловік не був конфліктним і досить привітним. Іноді він випивав зі своїми знайомими, але ніколи не бешкетував.
Причина загибелі чоловіка наразі не встановлена. Однак, за попередньою інформацією, смерть могла настати у зв'язку зі значною втратою крові. Також у чоловіка була розсічена брова, розбита губа, закушений язик і вивернута нога.
За попередніми висновками експерта, травми на тілі потерпілого характерні для падіння. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 115 (Умисне вбивство) з додатковою кваліфікацією - нещасний випадок Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Тіло загиблого направили в морг, де після розтину встановлять точну причину смерті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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