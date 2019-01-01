Де у Луцьку не буде світла у п'ятницю, 26 липня
Сьогодні, 19:00
У п’ятницю, 26 липня, буде припинене електропостачання за деякими адресами у Луцьку.
Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.
Зокрема, світла не буде у такий час за такими адресами:
10:00-12:00 - вул. Новочерчицька, вул. Тиха, пров. Тихий, вул. Княгининська, вул. Новий проїзд, вул. Сонячна;
13.30- 16.00- вул. Львівська, 63, 63а, 63б, 63в, 108б, вул. Даньшина, 2.
Просять вибачення за тимчасові незручності.
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Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.
Зокрема, світла не буде у такий час за такими адресами:
10:00-12:00 - вул. Новочерчицька, вул. Тиха, пров. Тихий, вул. Княгининська, вул. Новий проїзд, вул. Сонячна;
13.30- 16.00- вул. Львівська, 63, 63а, 63б, 63в, 108б, вул. Даньшина, 2.
Просять вибачення за тимчасові незручності.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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