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Де у Луцьку не буде світла у п'ятницю, 26 липня

Де у Луцьку не буде світла у п'ятницю, 26 липня
У п’ятницю, 26 липня, буде припинене електропостачання за деякими адресами у Луцьку.

Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.

Зокрема, світла не буде у такий час за такими адресами:

10:00-12:00 - вул. Новочерчицька, вул. Тиха, пров. Тихий, вул. Княгининська, вул. Новий проїзд, вул. Сонячна;

13.30- 16.00- вул. Львівська, 63, 63а, 63б, 63в, 108б, вул. Даньшина, 2.

Просять вибачення за тимчасові незручності.

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Теги: світло, відключення, Луцьк
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