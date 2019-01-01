Де у Луцьку не буде світла у п'ятницю, 26 липня





Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.



Зокрема, світла не буде у такий час за такими адресами:



10:00-12:00 - вул. Новочерчицька, вул. Тиха, пров. Тихий, вул. Княгининська, вул. Новий проїзд, вул. Сонячна;



13.30- 16.00- вул. Львівська, 63, 63а, 63б, 63в, 108б, вул. Даньшина, 2.



Просять вибачення за тимчасові незручності.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю, 26 липня, буде припинене електропостачання за деякими адресами у Луцьку.Про це повідомляє Луцька міська філія ПрАТ “Волиньобленерго”.Зокрема, світла не буде у такий час за такими адресами:10:00-12:00 - вул. Новочерчицька, вул. Тиха, пров. Тихий, вул. Княгининська, вул. Новий проїзд, вул. Сонячна;13.30- 16.00- вул. Львівська, 63, 63а, 63б, 63в, 108б, вул. Даньшина, 2.Просять вибачення за тимчасові незручності.

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