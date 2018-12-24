На Волині викрили масштабну схему розкрадання пального залізничниками. ФОТО

Правоохоронці за сприяння служби безпеки АТ «Укрзалізниця» задокументували злочинну діяльність групи службовців структурного підрозділу регіональної філії «Львівська Залізниця».Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України.Залізничники організували «схему» розкрадання паливно-мастильних матеріалів для тепловозів. Правоохоронці встановили усіх учасників злочинної групи, роль кожного у злочині, весь ланцюг протиправних дій, а також місця збуту викраденого пального.До складу групи входили машиністи, які організували «схему» розкрадання майна, їх помічники та складальники поїздів пункту обслуговування вантажних вагонів, у яких була роль виконавців, а також громадянин, який займався скупкою краденого пального.Так, машиністи створювали усі необхідні умови для зливу дизельного палива з тепловозів. Їх помічники за допомогою спеціального обладнання розкривали дизельні баки та зливали пальне у спеціально підготовлені поліетиленові пакети. У попередньо обумовлених місцях машиністи зупиняли тепловози, де викрадене паливо перевантажували у транспортні засоби та в подальшому перевозилося до підпільних АЗС.З метою приховування злочинної діяльності працівники залізниці діяли у нічний час два – три рази на тиждень. Щоразу фігуранти зливали понад 500 літрів нафтопродуктів. Викрадене дизпаливо в подальшому реалізовувалось на підпільних автозаправних станціях за цінами значно нижче ринкових.Правоохоронці встановили дату, час та місце чергової крадіжки пального та провели затримання правопорушників.Сьогодні, 25 липня, безпосередньо під час зливу дизельного пального з вантажного потяга сполучення «Володимир-Волинський–Устилуг» та його перевантаження до транспортного засобу було викрито трьох осіб.Наразі оперативники, детективи слідчого управління ГУНП у Волинській області за процесуального керівництва прокуратури Волинської області проводять 26 санкціонованих обшуків за місцем мешкання всіх учасників злочинної групи та за місцем їх роботи.Досудове розслідування проводиться за ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.За попередніми даними, сума завданих збитків становить понад мільйон гривень.