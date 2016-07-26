Що волиняни очікують від нової Верховної Ради. НАЖИВО





Як голосували волиняни? Хто представлятиме Луцьк та область у парламенті та чи будуть дострокові місцеві вибори дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE».



У дискусії візьмуть участь: заступник голови Волинської обласної державної адміністрації Денис П’ятигорець, журналіст, співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер та член виконавчого комітету Луцької міської ради Ігор Алексєєв.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 21 липня, мільйони українців прийшли на виборчі дільниці та зробили свій вибір.Як голосували волиняни? Хто представлятиме Луцьк та область у парламенті та чи будуть дострокові місцеві вибори дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE».У дискусії візьмуть участь: заступник голови Волинської обласної державної адміністрації, журналіст, співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ»та член виконавчого комітету Луцької міської ради

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