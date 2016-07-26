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Що волиняни очікують від нової Верховної Ради. НАЖИВО

Що волиняни очікують від нової Верховної Ради. НАЖИВО
У неділю, 21 липня, мільйони українців прийшли на виборчі дільниці та зробили свій вибір.

Як голосували волиняни? Хто представлятиме Луцьк та область у парламенті та чи будуть дострокові місцеві вибори дивіться в головному на Волині суспільно-політичному ток-шоу «Протилежний Погляд LIVE».

У дискусії візьмуть участь: заступник голови Волинської обласної державної адміністрації Денис П’ятигорець, журналіст, співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Тарас Шкітер та член виконавчого комітету Луцької міської ради Ігор Алексєєв.


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Теги: Верховна Рада, вибори, депутати, Протилежний погляд
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