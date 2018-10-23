Луцький науковець зібрав колекцію з понад 3 тисяч краваток. ВІДЕО
Сьогодні, 21:20
Науковець Олександр Бондар облаштував у Луцькому політесі дивовижний музей краваток. Їх у чоловіка понад 3 тисячі. Показати всі, каже неможливо, тому на стіні щоразу інші.
Пристрасть до аксесуарів з’явилася ще в юності - йдеться в сюжеті 12 каналу.
Колекціонує аксесуари чоловік вже дев’ять років. Щось каже купує сам, щось дарують друзі. Серед них є багато експонатів спортивної, новорічної, мультиплікаційної тематики.
Оригінальні краватки часто позичають студенти, а за нагоди, розповідає Олександр Бондар і сам одягає.
Застосування краваткам знайшли й у світі моди. З елегантних аксесуарів пана Олександра шила сукні Луцька дизайнерка Анна Дідух.
За словами Олександра Бонадря музей існуватиме доти, доки приходитимуть люди. Однак має чоловік й невеликий задум: через кілька років створити із власних краваток оригінальний килим.
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Пристрасть до аксесуарів з’явилася ще в юності - йдеться в сюжеті 12 каналу.
Колекціонує аксесуари чоловік вже дев’ять років. Щось каже купує сам, щось дарують друзі. Серед них є багато експонатів спортивної, новорічної, мультиплікаційної тематики.
Оригінальні краватки часто позичають студенти, а за нагоди, розповідає Олександр Бондар і сам одягає.
Застосування краваткам знайшли й у світі моди. З елегантних аксесуарів пана Олександра шила сукні Луцька дизайнерка Анна Дідух.
За словами Олександра Бонадря музей існуватиме доти, доки приходитимуть люди. Однак має чоловік й невеликий задум: через кілька років створити із власних краваток оригінальний килим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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