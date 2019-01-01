У селі на Волині відзначили храмове свято. ФОТО
Сьогодні, 21:48
На Волині громада села Хрипаличі Володимир-Волинського району відзначила храмове свято у Свято-Ольгівському храмі.
Урочисте богослужіння провели 24 липня у день пам‘яті Рівноапостольної Ольги великої княгині Київської, – повідомили на сайті Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.
Богослужіння очолив секретар єпархіального управління, районний благочинний протоієрей Юрій Зінчук у співслужінні настоятеля Василя Берези.
По завершенні богослужіння відбувся традиційний хресний хід навколо храму.
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Урочисте богослужіння провели 24 липня у день пам‘яті Рівноапостольної Ольги великої княгині Київської, – повідомили на сайті Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.
Богослужіння очолив секретар єпархіального управління, районний благочинний протоієрей Юрій Зінчук у співслужінні настоятеля Василя Берези.
По завершенні богослужіння відбувся традиційний хресний хід навколо храму.
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