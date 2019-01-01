вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селі на Волині відзначили храмове свято. ФОТО

У селі на Волині відзначили храмове свято. ФОТО
На Волині громада села Хрипаличі Володимир-Волинського району відзначила храмове свято у Свято-Ольгівському храмі.

Урочисте богослужіння провели 24 липня у день пам‘яті Рівноапостольної Ольги великої княгині Київської, – повідомили на сайті Володимир-Волинської єпархії ПЦУ.

Богослужіння очолив секретар єпархіального управління, районний благочинний протоієрей Юрій Зінчук у співслужінні настоятеля Василя Берези.

По завершенні богослужіння відбувся традиційний хресний хід навколо храму.

У селі на Волині відзначили храмове свято. ФОТО
У селі на Волині відзначили храмове свято. ФОТО
У селі на Волині відзначили храмове свято. ФОТО
У селі на Волині відзначили храмове свято. ФОТО
У селі на Волині відзначили храмове свято. ФОТО
У селі на Волині відзначили храмове свято. ФОТО
У селі на Волині відзначили храмове свято. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Хрипаличі, храмове свято
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
У Луцьку порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині відзначили храмове свято. ФОТО
Сьогодні, 21:48
Луцький науковець зібрав колекцію з понад 3 тисяч краваток. ВІДЕО
Сьогодні, 21:20
Що волиняни очікують від нової Верховної Ради. НАЖИВО
Сьогодні, 20:51
У волинянина вкрали велосипед, коли він пішов купатися у річці
Сьогодні, 20:40
Супрун радить українцям відмовитися від варення та консервації
Сьогодні, 20:18
Схожі новини
У нещодавно реформованому монастирі на Волині відзначили перше храмове свято. ФОТО У нещодавно реформованому монастирі на Волині відзначили перше храмове свято. ФОТО
14 липень, 11:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У селі на Волині відзначили храмове свято. ФОТО
Сьогодні, 21:48
 0
Луцький науковець зібрав колекцію з понад 3 тисяч краваток. ВІДЕО
Сьогодні, 21:20
 0
Що волиняни очікують від нової Верховної Ради. НАЖИВО
Сьогодні, 20:51
 0
У волинянина вкрали велосипед, коли він пішов купатися у річці
Сьогодні, 20:40
 0
Супрун радить українцям відмовитися від варення та консервації
Сьогодні, 20:18
 0
Медіа
відео
1/8
﻿