У селі на Волині відзначили храмове свято. ФОТО





Урочисте богослужіння провели 24 липня у день пам‘яті Рівноапостольної Ольги великої княгині Київської, – повідомили на сайті



Богослужіння очолив секретар єпархіального управління, районний благочинний протоієрей Юрій Зінчук у співслужінні настоятеля Василя Берези.



По завершенні богослужіння відбувся традиційний хресний хід навколо храму.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині громада села Хрипаличі Володимир-Волинського району відзначила храмове свято у Свято-Ольгівському храмі.Урочисте богослужіння провели 24 липня у день пам‘яті Рівноапостольної Ольги великої княгині Київської, – повідомили на сайті Володимир-Волинської єпархії ПЦУ Богослужіння очолив секретар єпархіального управління, районний благочинний протоієрей Юрій Зінчук у співслужінні настоятеляПо завершенні богослужіння відбувся традиційний хресний хід навколо храму.

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