Затримали російський танкер, який брав участь у захопленні українських кораблів та моряків. ВІДЕО

Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер "NEYMA", який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці.Про це повідомляє "Українська правда".24 липня, за інформацією українських прикордонників, у порт Ізмаїл під прапором РФ зайшов танкер "NIKA SPIRIT", який за номером ІМО – 8895528, згідно даних міжнародної інформаційної системи EQUASIS, ідентифіковано як вже відомий танкер "NEYMA", що був використаний для перекриття Керченської протоки."Наразі групою слідчих СБУ, військових прокурорів та прикордонників на затриманому танкері закінчено санкціоновані українським судом слідчі дії - обшук з метою встановлення фактичних обставин справи, вилучення документів з судна, записів радіо перемовин під час конфлікту, бортових журналів. Допитано членів судокоманди, вилучено документи необхідні для встановлення істини у провадженні. Вказане судно визнано речовим доказом, готується клопотання до суду про його арешт", - йдеться у повідомленні СБУ.СБУ під процесуальним керівництвом Військової прокуратури проводить досудове розслідування за фактом блокування танкером "NEYMA" Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці.Слідство вважає, що всупереч норм міжнародного морського права військовослужбовці прикордонних військ Федеральної служби безпеки РФ незаконно, із застосуванням зброї заблокували рух українських військових кораблів під час проходу Керч-Єнікальського каналу в Керченській протоці за допомогою танкеру "NEYMA".З метою приховання причетності до блокування кораблів росіяни змінилу танкеру "NEYMA" назву на "NIKA SPIRIT".Згодом з`ясуалося, що членів екіпажу танкера відпустять додому. Оскільки під час проведення слідчих дій встановлено, що члени екіпажу танкера, які знаходилися на борту, не порушували норми Морського права та закони України, тому підстав для їх затримання встановлено не було. Дотримуючись українських законів, не порушуючи прав та свобод російських моряків, останнім надано безперешкодну можливість повернення додому до своїх родин.