Що для луцьких легкоатлетів приніс перший день Чемпіонату України. ФОТО
Сьогодні, 22:38
Під час першого дня командного чемпіонату України з легкої атлетики серед дорослих та молоді, виступали волинські спортсмени.
Про це повідомляють у департаменті сім`їмолоді та спорту Луцької міської ради.
Так, сьогодні на луцькому стадіоні "Авангард" виступали вихованці ДЮСШ №3 і показали такі результати: 5 місця посіли Анжела Лихач (біг 800 м) та Дмитро Кальков (метання спису), який зумів покращити свій особистий результат (64.57м), 8 місця посіли Каріна Петросюк (с/х 5000 м, також покращила свій особистий результат) та Анастасія Туревич (штовхання ядра).
У метанні спису 9 місце в Максима Троцюка та 11 місце в Романа Наумлюка.
Усі спортсмени принесли очки до командного заліку.
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Про це повідомляють у департаменті сім`їмолоді та спорту Луцької міської ради.
Так, сьогодні на луцькому стадіоні "Авангард" виступали вихованці ДЮСШ №3 і показали такі результати: 5 місця посіли Анжела Лихач (біг 800 м) та Дмитро Кальков (метання спису), який зумів покращити свій особистий результат (64.57м), 8 місця посіли Каріна Петросюк (с/х 5000 м, також покращила свій особистий результат) та Анастасія Туревич (штовхання ядра).
У метанні спису 9 місце в Максима Троцюка та 11 місце в Романа Наумлюка.
Усі спортсмени принесли очки до командного заліку.
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