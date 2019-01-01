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Що для луцьких легкоатлетів приніс перший день Чемпіонату України. ФОТО

Що для луцьких легкоатлетів приніс перший день Чемпіонату України. ФОТО
Під час першого дня командного чемпіонату України з легкої атлетики серед дорослих та молоді, виступали волинські спортсмени.

Про це повідомляють у департаменті сім`їмолоді та спорту Луцької міської ради.

Так, сьогодні на луцькому стадіоні "Авангард" виступали вихованці ДЮСШ №3 і показали такі результати: 5 місця посіли Анжела Лихач (біг 800 м) та Дмитро Кальков (метання спису), який зумів покращити свій особистий результат (64.57м), 8 місця посіли Каріна Петросюк (с/х 5000 м, також покращила свій особистий результат) та Анастасія Туревич (штовхання ядра).
У метанні спису 9 місце в Максима Троцюка та 11 місце в Романа Наумлюка.

Усі спортсмени принесли очки до командного заліку.


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Теги: Луцьк, Чемпіонат України, спорт, легка атлетика
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