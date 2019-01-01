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Популярний в Україні поліцейський автомобіль оновили. ФОТО

Популярний в Україні поліцейський автомобіль оновили. ФОТО
Популярний в Україні поліцейський автомобіль Toyota Prius отримала оновлення, яке надійде в продаж вже восени 2019 року.

Серед оновлень - п’ятимісний салон, чого інженерам вдалося досягти завдяки переплануванні заднього сидіння, - пише mmr.

Нове 5-місне компонування поєднується зі стилістичними змінами пасажирської частини салону, яка тепер отримала вставки з нового матеріалу кольору «All Black», які замінять попередні білі елементи.
Популярний в Україні поліцейський автомобіль оновили. ФОТО


Що стосується оснащення, система Toyota Touch також була оновлена, і тепер стала швидшою і комфортнішою – інтерфейс став інтуїтивно зрозумілий і отримав функцію розпізнавання голосу. Тепер водієві та пасажирам доступна бездротова зарядка для гаджетів з технологією Qi і тому сумісна з більш широким спектром моделей останнього покоління.
Популярний в Україні поліцейський автомобіль оновили. ФОТО

Prius Plug-In Hybrid буде доступний в Європі цієї осені з сонячними батареями, вбудованими в дах. Очікується, що оновлена ​​японська модель обійдеться в 42 250 євро.
Популярний в Україні поліцейський автомобіль оновили. ФОТО

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Теги: оновлення, авто
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