Популярний в Україні поліцейський автомобіль оновили. ФОТО





Серед оновлень - п’ятимісний салон, чого інженерам вдалося досягти завдяки переплануванні заднього сидіння, - пише



Нове 5-місне компонування поєднується зі стилістичними змінами пасажирської частини салону, яка тепер отримала вставки з нового матеріалу кольору «All Black», які замінять попередні білі елементи.





Що стосується оснащення, система Toyota Touch також була оновлена, і тепер стала швидшою і комфортнішою – інтерфейс став інтуїтивно зрозумілий і отримав функцію розпізнавання голосу. Тепер водієві та пасажирам доступна бездротова зарядка для гаджетів з технологією Qi і тому сумісна з більш широким спектром моделей останнього покоління.



Prius Plug-In Hybrid буде доступний в Європі цієї осені з сонячними батареями, вбудованими в дах. Очікується, що оновлена ​​японська модель обійдеться в 42 250 євро.



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