Популярний в Україні поліцейський автомобіль оновили. ФОТО
Сьогодні, 00:39
Популярний в Україні поліцейський автомобіль Toyota Prius отримала оновлення, яке надійде в продаж вже восени 2019 року.
Серед оновлень - п’ятимісний салон, чого інженерам вдалося досягти завдяки переплануванні заднього сидіння, - пише mmr.
Нове 5-місне компонування поєднується зі стилістичними змінами пасажирської частини салону, яка тепер отримала вставки з нового матеріалу кольору «All Black», які замінять попередні білі елементи.
Що стосується оснащення, система Toyota Touch також була оновлена, і тепер стала швидшою і комфортнішою – інтерфейс став інтуїтивно зрозумілий і отримав функцію розпізнавання голосу. Тепер водієві та пасажирам доступна бездротова зарядка для гаджетів з технологією Qi і тому сумісна з більш широким спектром моделей останнього покоління.
Prius Plug-In Hybrid буде доступний в Європі цієї осені з сонячними батареями, вбудованими в дах. Очікується, що оновлена японська модель обійдеться в 42 250 євро.
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Серед оновлень - п’ятимісний салон, чого інженерам вдалося досягти завдяки переплануванні заднього сидіння, - пише mmr.
Нове 5-місне компонування поєднується зі стилістичними змінами пасажирської частини салону, яка тепер отримала вставки з нового матеріалу кольору «All Black», які замінять попередні білі елементи.
Що стосується оснащення, система Toyota Touch також була оновлена, і тепер стала швидшою і комфортнішою – інтерфейс став інтуїтивно зрозумілий і отримав функцію розпізнавання голосу. Тепер водієві та пасажирам доступна бездротова зарядка для гаджетів з технологією Qi і тому сумісна з більш широким спектром моделей останнього покоління.
Prius Plug-In Hybrid буде доступний в Європі цієї осені з сонячними батареями, вбудованими в дах. Очікується, що оновлена японська модель обійдеться в 42 250 євро.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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