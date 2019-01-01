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Двоє волинян стали призерами чемпіонату України

Двоє волинян стали призерами чемпіонату України
Волиняни зайняли призові місця на командному чемпіонаті Україи з легкої атлетики, який проходить в Луцьку.

Про це повідомляє ІА Волинські Новини.

Двоє волинян зайняли друге та третє місце у спортивній ходьбі на 5000 метрів.

Так, бронзу завоював Андрій Марчук, а срібло – Віктор Шумік. До слова, тренують спортсменів Яловик А.В., Яловик В.Т.

Варто зазначити, що першим у дисципліні став представник Сумської області Олег Свистун.

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Теги: Луцьк, спорт, Чемпіонат України
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