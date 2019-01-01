Двоє волинян стали призерами чемпіонату України
Сьогодні, 08:10
Волиняни зайняли призові місця на командному чемпіонаті Україи з легкої атлетики, який проходить в Луцьку.
Про це повідомляє ІА Волинські Новини.
Двоє волинян зайняли друге та третє місце у спортивній ходьбі на 5000 метрів.
Так, бронзу завоював Андрій Марчук, а срібло – Віктор Шумік. До слова, тренують спортсменів Яловик А.В., Яловик В.Т.
Варто зазначити, що першим у дисципліні став представник Сумської області Олег Свистун.
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Про це повідомляє ІА Волинські Новини.
Двоє волинян зайняли друге та третє місце у спортивній ходьбі на 5000 метрів.
Так, бронзу завоював Андрій Марчук, а срібло – Віктор Шумік. До слова, тренують спортсменів Яловик А.В., Яловик В.Т.
Варто зазначити, що першим у дисципліні став представник Сумської області Олег Свистун.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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