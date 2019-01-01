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Заборонили популярні вітаміни для вагітних

Заборонили популярні вітаміни для вагітних
Україні тимчасово заборонили популярні вітаміни для вагітних "Магне-B6".

Відповідне рішення Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками ухвалила 17 липня, передає прес-служба відомства, - пише "Газета ua".

"Тимчасово забороняю реалізацію та застосування лікарського засобу Магне-В6, таблетки, вкриті оболонкою, № 50 (10х5): по 10 таблеток у блістері, по 5 блістерів у картонній коробці, серії CV135, виробництва Хіноїн Завод Фармацевтичних та Хімічних Продуктів Прайвіт Ко. Лтд., Угорщина, до окремого рішення Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками", - сказано у розпорядженні.

Як зазначається, "Магне-В6" використовується для симптоматичного лікування дефіциту магнію в організмі.

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Теги: медицина, ліки, заборона
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