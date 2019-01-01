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Колишній захисник «Волині» увійшов до складу принциповіих суперників

Колишній захисник «Волині» увійшов до складу принциповіих суперників
Колишній обронець луцької "Волині" Сергій Петько підписав контракт з новим клубом.

Новим місцем роботи футболіста став рівненський "Верес", - повідомляє Depo.Сектор .

Цікаво, що "Верес" - принциповий суперник "хрестоносців". З 25-річним футболістом підписали контракт строком на 1 рік. Гравець вже пройшов медичне обстеження.

Петько раніше грав за "Волинь", "Перлину" і "Чорноморець". У сезоні, що завершився провів 26 матчів за "Волинь", результативними діями не відзначився.

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Теги: Волинь, Луцьк, Сергій Петько, Верес, футбол
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