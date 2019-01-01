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Назвали продукти, які псують зуби

Назвали продукти, які псують зуби
Спеціалісти назвали найнебезпечніші для зубів продукти.

Зіпсувати зовнішній вигляд зубів може не тільки нехтування особистою гігієною, а й різні продукти, які забарвлюють емаль, надаючи не властиві їй відтінки, - повідомляє "Газета ua".

Є кілька найпідступніших продуктів, які краще якщо не виключити зі свого раціону, то хоча б скоротити їх споживання на користь краси і здоров'я зубів.

Цитруси

Вони надають зубам жовтуватий відтінок, від якого не позбудешся ні пастою зі щіткою, ні зубною ниткою. Допоможе тільки стоматолог і його професійне обладнання. Незважаючи на те, що цитруси багаті на вітаміни, краще ними не зловживати - кислота, що в них знаходиться, сильно руйнує емаль і забарвлює її в характерний жовтуватий колір.


Чай

Йдеться про дешевий чорний чай в пакетиках. За словами вчених в ньому міститься велика кількість фториду, який може провокувати різні захворювання кісток і зубів, зокрема. Незважаючи на те, що мікроелемент необхідний для нашого організму, зловживати ним не варто. Вчені радять не пити більше 4 чашок чаю на день і не купувати низькоякісні чаї.

Чорниця, ожина, смородина, вишня та інші "кольорові" ягоди

Так, вони багаті на антиоксиданти і дуже корисні, але крім користі такі ягоди відрізняються ще й високим вмістом кольорових пігментів, які можуть надати зубам найрізноманітніші відтінки. Всім відомо, що звести пляму з одягу від свіжих ягід дуже складно, то пам'ятайте, що і на зубах вони залишать яскравий незмивний слід.

Вино

Червоне вино шкодить не стільки здоров'ю, скільки красі зубів. Воно надає емалі сірий відтінок, позбутися якого буде не так-то просто. А ось біле вино навпаки, не залишить слідів на поверхні зубів, зате сильно пошкодить емаль. Через що зуби стануть чутливими, ламкими і матимуть нездоровий сіруватий відтінок - через стоншену емаль стане просвічувати темний дентин.

Газована вода

Солодкі газовані напої нічим не краще від цукерок і льодяників. Вони сприяють розмноженню бактерій, які при цьому виділяють шкідливі кислоти, від яких емаль набуває жовтого кольору. Крім того, газована вода не тільки змінює зовнішній вигляд зубів, але і провокує утворення карієсу і руйнування дентину.

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Теги: Україна
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