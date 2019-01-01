У США відновили смертну кару

Влада США відновила вищу міру покарання для в’язнів – смертну кару. Буде страчено 5 ув'язнених-смертників заради справедливості, на яку заслуговують сім'ї жертв цих злочинців.Генпрокурор США Вільям Бар наказав Федеральному бюро в'язниць скласти графік кари для 5 ув'язнених-смертників, повідомляє Канал24.Всіх 5 в’язнів засудили за вбивства дітей і людей похилого віку. Мовиться про найжахливіші злочини, коли вбивці знущалися над людьми, перш ніж вбити їх, а також ґвалтували малолітніх.Відповідно до запропонованого графіку, всіх 5 злочинців стратять в період з грудня 2019 року до січня 2020 року.Покарання виконають за допомогою ін'єкції пентобарбіталу – психотропного засобу, передозування якого призводить до смерті.У США смертна кара на федеральному рівні не проводилась з 2003 року. Владі штатів було дозволено самотужки визначати, скасовувати смертну кару чи ні. Загалом у США в 29 штатах (з 50-ти) досі дозволена смертна кара. Серед них, зокрема, Каліфорнія, Техас, Арізона, Флорида та Орегон. Відмовились від смертної кари Нью-Йорк, Аляска, Вашингтон, Іллінойс та взагалі більшість штатів країни.Смертну кару в Україні скасували в 1995 році – задля вступу до Ради Європи, адже відсутність такого покарання є обов'язковою умовою для перебування держави в РЄ.