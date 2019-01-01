У США відновили смертну кару
Сьогодні, 05:14
Влада США відновила вищу міру покарання для в’язнів – смертну кару. Буде страчено 5 ув'язнених-смертників заради справедливості, на яку заслуговують сім'ї жертв цих злочинців.
Генпрокурор США Вільям Бар наказав Федеральному бюро в'язниць скласти графік кари для 5 ув'язнених-смертників, повідомляє Канал24.
Всіх 5 в’язнів засудили за вбивства дітей і людей похилого віку. Мовиться про найжахливіші злочини, коли вбивці знущалися над людьми, перш ніж вбити їх, а також ґвалтували малолітніх.
Відповідно до запропонованого графіку, всіх 5 злочинців стратять в період з грудня 2019 року до січня 2020 року.
Покарання виконають за допомогою ін'єкції пентобарбіталу – психотропного засобу, передозування якого призводить до смерті.
У США смертна кара на федеральному рівні не проводилась з 2003 року. Владі штатів було дозволено самотужки визначати, скасовувати смертну кару чи ні. Загалом у США в 29 штатах (з 50-ти) досі дозволена смертна кара. Серед них, зокрема, Каліфорнія, Техас, Арізона, Флорида та Орегон. Відмовились від смертної кари Нью-Йорк, Аляска, Вашингтон, Іллінойс та взагалі більшість штатів країни.
Смертну кару в Україні скасували в 1995 році – задля вступу до Ради Європи, адже відсутність такого покарання є обов'язковою умовою для перебування держави в РЄ.
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Генпрокурор США Вільям Бар наказав Федеральному бюро в'язниць скласти графік кари для 5 ув'язнених-смертників, повідомляє Канал24.
Всіх 5 в’язнів засудили за вбивства дітей і людей похилого віку. Мовиться про найжахливіші злочини, коли вбивці знущалися над людьми, перш ніж вбити їх, а також ґвалтували малолітніх.
Відповідно до запропонованого графіку, всіх 5 злочинців стратять в період з грудня 2019 року до січня 2020 року.
Покарання виконають за допомогою ін'єкції пентобарбіталу – психотропного засобу, передозування якого призводить до смерті.
У США смертна кара на федеральному рівні не проводилась з 2003 року. Владі штатів було дозволено самотужки визначати, скасовувати смертну кару чи ні. Загалом у США в 29 штатах (з 50-ти) досі дозволена смертна кара. Серед них, зокрема, Каліфорнія, Техас, Арізона, Флорида та Орегон. Відмовились від смертної кари Нью-Йорк, Аляска, Вашингтон, Іллінойс та взагалі більшість штатів країни.
Смертну кару в Україні скасували в 1995 році – задля вступу до Ради Європи, адже відсутність такого покарання є обов'язковою умовою для перебування держави в РЄ.
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