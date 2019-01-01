вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У США відновили смертну кару

У США відновили смертну кару
Влада США відновила вищу міру покарання для в’язнів – смертну кару. Буде страчено 5 ув'язнених-смертників заради справедливості, на яку заслуговують сім'ї жертв цих злочинців.

Генпрокурор США Вільям Бар наказав Федеральному бюро в'язниць скласти графік кари для 5 ув'язнених-смертників, повідомляє Канал24.

Всіх 5 в’язнів засудили за вбивства дітей і людей похилого віку. Мовиться про найжахливіші злочини, коли вбивці знущалися над людьми, перш ніж вбити їх, а також ґвалтували малолітніх.

Відповідно до запропонованого графіку, всіх 5 злочинців стратять в період з грудня 2019 року до січня 2020 року.

Покарання виконають за допомогою ін'єкції пентобарбіталу – психотропного засобу, передозування якого призводить до смерті.

У США смертна кара на федеральному рівні не проводилась з 2003 року. Владі штатів було дозволено самотужки визначати, скасовувати смертну кару чи ні. Загалом у США в 29 штатах (з 50-ти) досі дозволена смертна кара. Серед них, зокрема, Каліфорнія, Техас, Арізона, Флорида та Орегон. Відмовились від смертної кари Нью-Йорк, Аляска, Вашингтон, Іллінойс та взагалі більшість штатів країни.

Смертну кару в Україні скасували в 1995 році – задля вступу до Ради Європи, адже відсутність такого покарання є обов'язковою умовою для перебування держави в РЄ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: США, смертна кара
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
У Луцьку порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У США відновили смертну кару
Сьогодні, 05:14
Назвали продукти, які псують зуби
Сьогодні, 04:21
Вчені створили імплант, який захищає від ВІЛ
Сьогодні, 03:17
Колишній захисник «Волині» увійшов до складу принципових суперників
Сьогодні, 02:09
Заборонили популярні вітаміни для вагітних
Сьогодні, 01:18
Схожі новини
Луцькі лікарні отримали благодійну допомогу від американців. ФОТО Луцькі лікарні отримали благодійну допомогу від американців. ФОТО
23 липень, 14:28
Україну відвідає представник США Курт Волкер Україну відвідає представник США Курт Волкер
22 липень, 21:58
На найбільшому в світі ЛГБТ-параді була волонтерка, яка жила на Волині На найбільшому в світі ЛГБТ-параді була волонтерка, яка жила на Волині
01 липень, 16:55
Сенат США ухвалив виділення Україні військової допомоги Сенат США ухвалив виділення Україні військової допомоги
28 червень, 01:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У США відновили смертну кару
Сьогодні, 05:14
 0
Назвали продукти, які псують зуби
Сьогодні, 04:21
 0
Вчені створили імплант, який захищає від ВІЛ
Сьогодні, 03:17
 0
Колишній захисник «Волині» увійшов до складу принципових суперників
Сьогодні, 02:09
 0
Заборонили популярні вітаміни для вагітних
Сьогодні, 01:18
 0
Медіа
відео
1/8
﻿