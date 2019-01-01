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Скандальній російській ведучій заборонили в`їзд в Україну

Скандальній російській ведучій заборонили в`їзд в Україну
СБУ терміном на три роки заборонила скандальній російській ведучій Дані Борисовій в’їжджати в Україну.

У відомстві пояснили, що приймають рішення про заборону в'їзду іноземцям або особам без громадянства в інтересах забезпечення нацбезпеки України, пише Канал24.

Зазначимо, що напередодні Борисова відвідала українську столицю. Відповідними кадрами Дана Борисова поділилась на офіційній Instagram-сторінці.

Цікаво, що потрапила росіянка до України безперешкодно. За її ж словами, при перетині кордону її питали про мету поїздки та перевірили багаж.

А от те, що Дана Борисова у серпні 2017 року побувала в анексованому Криму та публічно назвала його російським, українські прикордонники та СБУ не взяли до уваги.


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Теги: Україна, заборона в`їзду
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