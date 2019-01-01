Скандальній російській ведучій заборонили в`їзд в Україну

СБУ терміном на три роки заборонила скандальній російській ведучійв’їжджати в Україну.У відомстві пояснили, що приймають рішення про заборону в'їзду іноземцям або особам без громадянства в інтересах забезпечення нацбезпеки України, пише Канал24.Зазначимо, що напередодні Борисова відвідала українську столицю. Відповідними кадрами Дана Борисова поділилась на офіційній Instagram-сторінці.Цікаво, що потрапила росіянка до України безперешкодно. За її ж словами, при перетині кордону її питали про мету поїздки та перевірили багаж.А от те, що Дана Борисова у серпні 2017 року побувала в анексованому Криму та публічно назвала його російським, українські прикордонники та СБУ не взяли до уваги.