Для волинських вчителів придбають понад сотню ноутбуків





Замовником виступає відділ освіти Маневицької районної державної адміністрації. Тендерні пропозиції приймають до 8 серпня, розпочнуть аукціон 9 серпня. Строк поставки 105 персональних комп’ютерів вчителя (ноутбуків) – до 15 вересня, – пишуть



Як передбачають технічні вимоги до предмета закупівлі, йдеться про процесор з такими характеристиками: підтримка набору інструкцій x86-64; кількість фізичних обчислювальних ядер без використання технологій розподілу ресурсів між ядрами - не менше ніж 2; тактова частота - не менше ніж 1,6 GHz; оперативну пам'ять об’ємом не менше 8GB; тип пам'яті - не нижче ніж DDR 4 SDRAM; об'єм HDD - не менше ніж 320 GB або SSD - не менше ніж 120 GB; графічний адаптер дискретний або інтегрований; апаратна підтримка DirectX - не нижче версії 11.X (де X - цифра від 0 до 9); апаратна підтримка OpenGL - не нижче версії 4.X (де X - цифра від 0 до 9); відеомонітор інтегрований з корпусом; розмір діагоналі - не менше ніж 15.6“, з роздільною здатністю не менше ніж 1920х1080; кольоровий дисплей на активній матриці; веб-камеру інтегровану в корпус; не менше ніж 1.3 Мрх; роздільна здатність відео - не нижче HD (1280 х 720); батарею ємністю не менше ніж 2500 mAh або не менше 4 годин автономної роботи.



Вимоги до програмного забезпечення: попередньо встановлена виробником обладнання ліцензійна операційна система (ОС) Windows 10 Pro 64 bit Ukr з безкоштовними оновленнями, підтримкою роботи у локальній обчислювальній мережі з доменною організацією та україномовним інтерфейсом; якщо програмне забезпечення встановлюється окремо, учасник у складі пропозиції повинен надати авторизаційний лист від офіційного дистриб'ютора Майкрософт в Україні із зазначеним номером закупівлі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Для закладів загальної середньої освіти Маневицького району Волинської області закуплять 105 персональних комп'ютерів вчителя.Замовником виступає відділ освіти Маневицької районної державної адміністрації. Тендерні пропозиції приймають до 8 серпня, розпочнуть аукціон 9 серпня. Строк поставки 105 персональних комп’ютерів вчителя (ноутбуків) – до 15 вересня, – пишуть Волинські Новини Як передбачають технічні вимоги до предмета закупівлі, йдеться про процесор з такими характеристиками: підтримка набору інструкцій x86-64; кількість фізичних обчислювальних ядер без використання технологій розподілу ресурсів між ядрами - не менше ніж 2; тактова частота - не менше ніж 1,6 GHz; оперативну пам'ять об’ємом не менше 8GB; тип пам'яті - не нижче ніж DDR 4 SDRAM; об'єм HDD - не менше ніж 320 GB або SSD - не менше ніж 120 GB; графічний адаптер дискретний або інтегрований; апаратна підтримка DirectX - не нижче версії 11.X (де X - цифра від 0 до 9); апаратна підтримка OpenGL - не нижче версії 4.X (де X - цифра від 0 до 9); відеомонітор інтегрований з корпусом; розмір діагоналі - не менше ніж 15.6“, з роздільною здатністю не менше ніж 1920х1080; кольоровий дисплей на активній матриці; веб-камеру інтегровану в корпус; не менше ніж 1.3 Мрх; роздільна здатність відео - не нижче HD (1280 х 720); батарею ємністю не менше ніж 2500 mAh або не менше 4 годин автономної роботи.Вимоги до програмного забезпечення: попередньо встановлена виробником обладнання ліцензійна операційна система (ОС) Windows 10 Pro 64 bit Ukr з безкоштовними оновленнями, підтримкою роботи у локальній обчислювальній мережі з доменною організацією та україномовним інтерфейсом; якщо програмне забезпечення встановлюється окремо, учасник у складі пропозиції повинен надати авторизаційний лист від офіційного дистриб'ютора Майкрософт в Україні із зазначеним номером закупівлі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію