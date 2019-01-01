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Для волинських вчителів придбають понад сотню ноутбуків

Для волинських вчителів придбають понад сотню ноутбуків
Для закладів загальної середньої освіти Маневицького району Волинської області закуплять 105 персональних комп'ютерів вчителя.

Замовником виступає відділ освіти Маневицької районної державної адміністрації. Тендерні пропозиції приймають до 8 серпня, розпочнуть аукціон 9 серпня. Строк поставки 105 персональних комп’ютерів вчителя (ноутбуків) – до 15 вересня, – пишуть Волинські Новини.

Як передбачають технічні вимоги до предмета закупівлі, йдеться про процесор з такими характеристиками: підтримка набору інструкцій x86-64; кількість фізичних обчислювальних ядер без використання технологій розподілу ресурсів між ядрами - не менше ніж 2; тактова частота - не менше ніж 1,6 GHz; оперативну пам'ять об’ємом не менше 8GB; тип пам'яті - не нижче ніж DDR 4 SDRAM; об'єм HDD - не менше ніж 320 GB або SSD - не менше ніж 120 GB; графічний адаптер дискретний або інтегрований; апаратна підтримка DirectX - не нижче версії 11.X (де X - цифра від 0 до 9); апаратна підтримка OpenGL - не нижче версії 4.X (де X - цифра від 0 до 9); відеомонітор інтегрований з корпусом; розмір діагоналі - не менше ніж 15.6“, з роздільною здатністю не менше ніж 1920х1080; кольоровий дисплей на активній матриці; веб-камеру інтегровану в корпус; не менше ніж 1.3 Мрх; роздільна здатність відео - не нижче HD (1280 х 720); батарею ємністю не менше ніж 2500 mAh або не менше 4 годин автономної роботи.

Вимоги до програмного забезпечення: попередньо встановлена виробником обладнання ліцензійна операційна система (ОС) Windows 10 Pro 64 bit Ukr з безкоштовними оновленнями, підтримкою роботи у локальній обчислювальній мережі з доменною організацією та україномовним інтерфейсом; якщо програмне забезпечення встановлюється окремо, учасник у складі пропозиції повинен надати авторизаційний лист від офіційного дистриб'ютора Майкрософт в Україні із зазначеним номером закупівлі.

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Теги: закупівля, школа, вчитель, Волинь
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Коментарі 1
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А може ліпше їм вібраторів купити? Бо якісь вони недо...
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