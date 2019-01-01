Курс валют у Луцьку на 26 липня





Євро при купівлі становить - 28.136, продажу - 28.774.



Курс російського рубля: купівля - 0.351, продаж - 0.415.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.456, продаж - 6.866.

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