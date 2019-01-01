Просять встановити кондиціонери у луцьких маршрутках
Сьогодні, 09:13
Лучанин Роман Бондарук просить оснастити маршрутні таксі кондиціонерами.
Про це йдеться у тексті петиції.
«Оснастити маршрутні таксі кондиціонерами, для покращення умов праці водіїв, та ввести водійську форму для приведення зовнішнього вигляду до певного стандарту», – йдеться у дописі.
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Про це йдеться у тексті петиції.
«Оснастити маршрутні таксі кондиціонерами, для покращення умов праці водіїв, та ввести водійську форму для приведення зовнішнього вигляду до певного стандарту», – йдеться у дописі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Луцьку просять заборонити водіям маршруток їздити в шортах та з оголеним торсом
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