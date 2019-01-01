26 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
Сьогодні, 09:33
26 липня в народному календарі вшановують архангела Гавриїла. Він шанується християнами, як той, хто відкриває людям Божественні знання і приносить добрі звістки.
Іменини сьогодні святкують: Гавриїл, Степан, Юліан, пише 24 канал.
Народні прикмети на 26 липня
– Тепла та сонячна погода – осінь буде тривалою, і холоди прийдуть нескоро.
– Дощовий день 26 липня – зима буде морозною і сніжною.
– Граки у зграї збираються – ознака того, що скоро настане осінь.
Що можна робити 26 липня
1. Сьогодні приділіть трохи часу рідним. Спільна вечеря чи коротка прогулянка можуть покращити ваші стосунки, особливо якщо ви не забудете сказати близькими кілька теплих слів.
Що не можна робити 26 липня
1. Не займайтеся сьогодні важливими справами, краще перенесіть їх на інший день.
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Іменини сьогодні святкують: Гавриїл, Степан, Юліан, пише 24 канал.
Народні прикмети на 26 липня
– Тепла та сонячна погода – осінь буде тривалою, і холоди прийдуть нескоро.
– Дощовий день 26 липня – зима буде морозною і сніжною.
– Граки у зграї збираються – ознака того, що скоро настане осінь.
Що можна робити 26 липня
1. Сьогодні приділіть трохи часу рідним. Спільна вечеря чи коротка прогулянка можуть покращити ваші стосунки, особливо якщо ви не забудете сказати близькими кілька теплих слів.
Що не можна робити 26 липня
1. Не займайтеся сьогодні важливими справами, краще перенесіть їх на інший день.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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