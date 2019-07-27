Куди піти на вихідні у Луцьку: 26 – 28 липня





Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.



До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту



П'ятниця, 26 липня



Подія: «Beer Mix: дискотівка на будь-який смак»

Тип заходу: Дискотівка

Місце: Пивний клуб «Оболонь»

Що обіцяють: У цей вечір гостям обіцяють чергову мішанку пива з музикою. І де, як не в "Кораблику", її робити?! Абсолютно різнопланова музика різних стилів та років, яку будуть адаптовувати під смаки та вподобання безпосередньо у залі. Класичні обмеження - традиційний корабельний формат: ніякого шансону, техно, попси (не плутати з якісною поп-музикою) та москальні. Хороша нагода відірватись хорошою компанією в хорошому місці.







Подія: Еко-вечір(ка)

Тип заходу: Вечірка-навчання

Місце: Винниченка 25, «Kava Avenue»

Початок: 17:00 - 21:00

Що обіцяють: Еко-вечір(ка) — незвичайний формат навчального заходу, на якому гості дізнаються, як стати іще більш ЕКО(френдлі). Окрім виступів цікавих спікерів та майстерок буде час для спілкування, горнятка кави та нетворкінгу. Вхід вільний.







Подія: Міжнародний фестиваль органної музики – вперше у Луцьку

Тип заходу: Фестиваль

Місце: Кафедральний костел cвятих апостолів Петра і Павла (вул. Кафедральна, 6)

Початок: 16:00

Що обіцяють: Луцькі любителі органної музики, напевно, пам’ятають концерт визначного французького музиканта П’єра Зеворта, який відбувся торік (теж у липні) у Кафедральному костелі святих апостолів Петра і Павла. Цього літа мосьє Зеворт знову приїде до міста над Стиром. Концертом знаного Маестро під назвою “Із Франції з любов’ю” 21 липня відкриється Перший Волинський міжнародний фестиваль органної музики “LUCHESK ORGANUM”. Початок – о 16.00.



У рамках фестивалю ¬– ще два концерти: ¬ “Музика Балканів” за участі хорватського органіста Едмунта Боріц-Андлера (28 липня, 16.00) та “Недільна музика” (4 серпня, 16.00), де лучани зустрінуться з чеським музикантом Петром Плани.

У програмі ¬– шедеври світової органної музики.



Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.







Подія: BB Jazz

Тип заходу: Вечірка

Місце: Zitter Jazz Club

Початок: 19:00

Що обіцяють: Чеогова порція якісної джазової музики очікує на гостей вже цієї п’ятниці у новому клубі «Цитра». Резервування місць за телефоном 050 880 2555. Вхід 50грн.







Субота, 27 липня

Подія: Гарячі Танці: суміш української та балканської музики

Тип заходу: Танці

Місце: Пивний клуб «Оболонь»

Початок: 21:00

Що обіцяють: На цей вечір організатори спробують підготувати для гостей щось трішки особливіше із поєднанням двох класних тем дискотівок в одну. Цього разу будуть пригадувати, а місцями і знайомити з кайфовою українською музикою, яку будуть періодично змінювати на дуже популярну балканську. Радять готувати з собою перезувне, брати рушники та гайда на танці у «Кораблик»!

Вхід вільний.







Подія: Фестиваль пива і м’яса

Тип заходу: Фестиваль

Місце: Луцький замок

Початок: 27.07.2019, 28.07.2019

Що обіцяють: Четвертий Фестиваль пива і м’яса в Луцькому замку відбудеться 27-28 липня.

Цього року подію вирішили перенести на літо, а не організовувати восени, як це було раніше.

«Команда гастрономічних фестивалів «Lutsk Food Fest» запрошує лучан та гостей міста. Навіщо чекати, якщо можна пофестивалити вже?», – повідомляють організатори.



Відвідувачам зустрічатимуть відомі ресторатори з різних областей країни, а також місцеві майстри м’ясних страв. Гостей здивують не лише новими смаками, а й віртуозною подачею.



Окрім гастрономічної складової, організатори обіцяють насичену розважальну програму, наповнену інтерактивом, конкурсами та якісною музикою. І запевняють: перебування гостей у стінах замку буде незабутнім та сповненим позитивних емоцій.



«Дводенна нон-стоп шоу програма додасть драйву вашому літу, навіть не сумнівайтеся!», – запрошує команда Фестивалю.







Неділя, 28 липня



Подія: Гурт «CONTRA BAND» (Київ). Інструментальні кавери. Deep House, Rock, Indie Rock, Pop.

Тип заходу: Концерт

Місце: Пивний клуб «Оболонь»

Початок: 21:00

Що обіцяють: В неділю у Пивний клуб "Кораблик - Оболонь"відбудеться заключний концерт цього сезону. Далі в Кораблику будуть канікули. І лише у вересні можна буде знову покайфувати від живих концертів.



28 липня у Пивному клубі «Оболонь» з шаленим драйвом і ритмами заграє столичний кавер-гурт «Contra Band». Ці хлопці заряджені позитивом та нестримним бажанням творити. Хіти, які до сьогодні займають перші місця у світових музичних чартах, прозвучать по-новому. Як кажуть хлопці: «перш за все це наш перший повноцінний живий виступ. Та й взагалі перший музичний візит до Луцька. Безперечно лайв-концерти – це завжди справжні емоції, жива публіка, енергія залу та повна віддача від нас, музикантів, на сцені. Очікуємо від луцької публіки потужного заряду, шквалу емоцій та незабутніх вражень».



Ватага «Contra Band» була заснована не так давно, проте стрімко починає набирати обертів. Цікавість аудиторії до творчості контрабандівців викликає нестандартний підхід до справи та склад команди. Вхід вільний.







Подія: Збирати вершки. Екскурсія про найцікавіше з історії Луцька

Тип заходу: Екскурсія

Місце: Початок з Театрального майдану

Початок: 18:00

Що обіцяють: Олександр Котис запрошує на екскурсію про найцікавіше з історії міста. Прогулянка почнеться у неділю, 28 липня, о 18:00 від пам’ятника Лесі Українці на Театральному майдані.



Вхід платний. Вартість – 50 гривень з особи.



Під час мандрівки містом автор обіцяє розкрити таємницю діамантів родини Кронштейнів, процитувати вірші зі стіни старовинного склепу, розказати про луцький слід божевільного австро-угорського «олігарха», показати невідомі підземні каналізаційні ходи 1930-х і багато іншого.







26 – 28 липня. КІНОПРЕМ’ЄРИ



Фільм: «Французький жигало»

Жанр: Комедія

Місце: «Premier City»

Початок: 12:15; 16:20; 19:00; 22:30

Про що фільм: Зустрічайте чоловіка мрії! Він знає секрети зваблювання і щосили цим користується, щоб жити в своє задоволення. Можливо, досвідчений мачо вже трохи розгубив чарівність, але відмовлятися від розкішного життя не входить в його плани. Застосовуючи весь свій арсенал, він знову готовий повернутися в гру.







Фільм: «Крок уперед: Рік танців»

Жанр: Мюзикл, мелодрама

Місце: «Premier City»

Початок: 18:20

Про що фільм: Пекін стає новою столицею танців. Молодь із різних соціальних прошарків населення збереться разом, щоб підкорити наймасштабнішу танцювальну подію країни. Для того, щоб бути кращими із кращих, їм треба зрозуміти, що по-справжньому означає бути сім’єю...







Фільм: «Падіння американської імперії»

Жанр: Комедія, кримінал

Місце: «Premier City»

Початок: 21:40

Про що фільм: Скромняга П'єр-Поль, володар наукової ступені, змушений підробляти кур'єром. Одного дня, доставляючи чергову посилку, він першим опиняється на місці злочину і стає володарем мільйонного куша. Спокуса вирішити всі життєві проблеми велика. І поки він розмірковує повернути або привласнити величезну суму готівки, його починають переслідувати бандити, а поліція не спускає з нього очей. Рятуючись і від тих, і від інших, інтелектуал П'єр-Поль зустрічає фатальну красуню...







Фільм: «Натурал під прикриттям»

Жанр: Комедія, спорт

Місце: «Premier City»

Початок: 20:30

Про що фільм: У консервативному місті Єрусалимі ізраїльський футболіст Амі Шошан під тиском боса мафії змушений оголосити себе гомосексуалістом в покарання за флірт з дівчиною злочинця. Втративши повагу гравців і вболівальників своєї команди, несподівано він стає героєм гей-спільноти.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцьк, як туристична візитівка Волині, славиться не тільки відомим замком Любарта, але й активним соціально-культурним життям, яке щодня вирує в обласному центрі, а особливо – на вихідних, коли організатори заходів у Луцьку влаштовують круту і цікаву розважально-пізнавальну програму для гостей і місцевих. На цьому тижні також кожен зможе обрати собі якусь до смаку і весело провести час, відволіктися від набридливих робочих буднів та «посмакувати» класним відпочинком.Томупідготувало для вас добірку заходів, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected] Подія:Тип заходу: ДискотівкаМісце: Пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: У цей вечір гостям обіцяють чергову мішанку пива з музикою. І де, як не в "Кораблику", її робити?! Абсолютно різнопланова музика різних стилів та років, яку будуть адаптовувати під смаки та вподобання безпосередньо у залі. Класичні обмеження - традиційний корабельний формат: ніякого шансону, техно, попси (не плутати з якісною поп-музикою) та москальні. Хороша нагода відірватись хорошою компанією в хорошому місці.Подія:Тип заходу: Вечірка-навчанняМісце: Винниченка 25, «Kava Avenue»Початок: 17:00 - 21:00Що обіцяють: Еко-вечір(ка) — незвичайний формат навчального заходу, на якому гості дізнаються, як стати іще більш ЕКО(френдлі). Окрім виступів цікавих спікерів та майстерок буде час для спілкування, горнятка кави та нетворкінгу. Вхід вільний.Подія:Тип заходу: ФестивальМісце: Кафедральний костел cвятих апостолів Петра і Павла (вул. Кафедральна, 6)Початок: 16:00Що обіцяють: Луцькі любителі органної музики, напевно, пам’ятають концерт визначного французького музиканта П’єра Зеворта, який відбувся торік (теж у липні) у Кафедральному костелі святих апостолів Петра і Павла. Цього літа мосьє Зеворт знову приїде до міста над Стиром. Концертом знаного Маестро під назвою “Із Франції з любов’ю” 21 липня відкриється Перший Волинський міжнародний фестиваль органної музики “LUCHESK ORGANUM”. Початок – о 16.00.У рамках фестивалю ¬– ще два концерти: ¬ “Музика Балканів” за участі хорватського органіста Едмунта Боріц-Андлера (28 липня, 16.00) та “Недільна музика” (4 серпня, 16.00), де лучани зустрінуться з чеським музикантом Петром Плани.У програмі ¬– шедеври світової органної музики.Квитки продаються в касі філармонії на Театральному майдані.Подія:Тип заходу: ВечіркаМісце: Zitter Jazz ClubПочаток: 19:00Що обіцяють: Чеогова порція якісної джазової музики очікує на гостей вже цієї п’ятниці у новому клубі «Цитра». Резервування місць за телефоном 050 880 2555. Вхід 50грн.Подія: Гарячі Танці: суміш української та балканської музикиТип заходу: ТанціМісце: Пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:00Що обіцяють: На цей вечір організатори спробують підготувати для гостей щось трішки особливіше із поєднанням двох класних тем дискотівок в одну. Цього разу будуть пригадувати, а місцями і знайомити з кайфовою українською музикою, яку будуть періодично змінювати на дуже популярну балканську. Радять готувати з собою перезувне, брати рушники та гайда на танці у «Кораблик»!Вхід вільний.Подія:Тип заходу: ФестивальМісце: Луцький замокПочаток: 27.07.2019, 28.07.2019Що обіцяють: Четвертий Фестиваль пива і м’яса в Луцькому замку відбудеться 27-28 липня.Цього року подію вирішили перенести на літо, а не організовувати восени, як це було раніше.«Команда гастрономічних фестивалів «Lutsk Food Fest» запрошує лучан та гостей міста. Навіщо чекати, якщо можна пофестивалити вже?», – повідомляють організатори.Відвідувачам зустрічатимуть відомі ресторатори з різних областей країни, а також місцеві майстри м’ясних страв. Гостей здивують не лише новими смаками, а й віртуозною подачею.Окрім гастрономічної складової, організатори обіцяють насичену розважальну програму, наповнену інтерактивом, конкурсами та якісною музикою. І запевняють: перебування гостей у стінах замку буде незабутнім та сповненим позитивних емоцій.«Дводенна нон-стоп шоу програма додасть драйву вашому літу, навіть не сумнівайтеся!», – запрошує команда Фестивалю.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:00Що обіцяють: В неділю у Пивний клуб "Кораблик - Оболонь"відбудеться заключний концерт цього сезону. Далі в Кораблику будуть канікули. І лише у вересні можна буде знову покайфувати від живих концертів.28 липня у Пивному клубі «Оболонь» з шаленим драйвом і ритмами заграє столичний кавер-гурт «Contra Band». Ці хлопці заряджені позитивом та нестримним бажанням творити. Хіти, які до сьогодні займають перші місця у світових музичних чартах, прозвучать по-новому. Як кажуть хлопці: «перш за все це наш перший повноцінний живий виступ. Та й взагалі перший музичний візит до Луцька. Безперечно лайв-концерти – це завжди справжні емоції, жива публіка, енергія залу та повна віддача від нас, музикантів, на сцені. Очікуємо від луцької публіки потужного заряду, шквалу емоцій та незабутніх вражень».Ватага «Contra Band» була заснована не так давно, проте стрімко починає набирати обертів. Цікавість аудиторії до творчості контрабандівців викликає нестандартний підхід до справи та склад команди. Вхід вільний.Подія:Тип заходу: ЕкскурсіяМісце: Початок з Театрального майдануПочаток: 18:00Що обіцяють: Олександр Котис запрошує на екскурсію про найцікавіше з історії міста. Прогулянка почнеться у неділю, 28 липня, о 18:00 від пам’ятника Лесі Українці на Театральному майдані.Вхід платний. Вартість – 50 гривень з особи.Під час мандрівки містом автор обіцяє розкрити таємницю діамантів родини Кронштейнів, процитувати вірші зі стіни старовинного склепу, розказати про луцький слід божевільного австро-угорського «олігарха», показати невідомі підземні каналізаційні ходи 1930-х і багато іншого.Фільм:Жанр: КомедіяМісце: «Premier City»Початок: 12:15; 16:20; 19:00; 22:30Про що фільм: Зустрічайте чоловіка мрії! Він знає секрети зваблювання і щосили цим користується, щоб жити в своє задоволення. Можливо, досвідчений мачо вже трохи розгубив чарівність, але відмовлятися від розкішного життя не входить в його плани. Застосовуючи весь свій арсенал, він знову готовий повернутися в гру.Фільм:Жанр: Мюзикл, мелодрамаМісце: «Premier City»Початок: 18:20Про що фільм: Пекін стає новою столицею танців. Молодь із різних соціальних прошарків населення збереться разом, щоб підкорити наймасштабнішу танцювальну подію країни. Для того, щоб бути кращими із кращих, їм треба зрозуміти, що по-справжньому означає бути сім’єю...Фільм:Жанр: Комедія, криміналМісце: «Premier City»Початок: 21:40Про що фільм: Скромняга П'єр-Поль, володар наукової ступені, змушений підробляти кур'єром. Одного дня, доставляючи чергову посилку, він першим опиняється на місці злочину і стає володарем мільйонного куша. Спокуса вирішити всі життєві проблеми велика. І поки він розмірковує повернути або привласнити величезну суму готівки, його починають переслідувати бандити, а поліція не спускає з нього очей. Рятуючись і від тих, і від інших, інтелектуал П'єр-Поль зустрічає фатальну красуню...Фільм:Жанр: Комедія, спортМісце: «Premier City»Початок: 20:30Про що фільм: У консервативному місті Єрусалимі ізраїльський футболіст Амі Шошан під тиском боса мафії змушений оголосити себе гомосексуалістом в покарання за флірт з дівчиною злочинця. Втративши повагу гравців і вболівальників своєї команди, несподівано він стає героєм гей-спільноти.

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