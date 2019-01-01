У волинському селі – дві пожежі
Сьогодні, 10:17
Біля села Бихів Любешівського району в урочищі Їлки горіло торфовище.
Пожежа сталася вчора, 25 липня, приблизько о 11-ї годині, - пише "Нове життя".
Так, до служби порятунку надійшло телефоном повідомлення від Центру безпеки Любешівської селищної ради про те, що біля Бихова в урочищі Їлки горить торф’яник площею 0,5 га.
Попередня причина її виникнення - випалювання залишків сухої рослинності.
Тому провідний інспектор Любешівського РС УДСНС України у Волинській області Ігор Парчук, котрий надав цю інформацію, просить, щоб населення не випалювало суху траву. Адже ці необдумані дії можуть призвести до масштабних пожеж у лісах та на торфовищах.
Також Ігор Парчук повідомив, що у цей же день рятувальники гасили стіжки в селі Деревок.
Інцидент трапився приблизно о 16-ї годині.
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Пожежа сталася вчора, 25 липня, приблизько о 11-ї годині, - пише "Нове життя".
Так, до служби порятунку надійшло телефоном повідомлення від Центру безпеки Любешівської селищної ради про те, що біля Бихова в урочищі Їлки горить торф’яник площею 0,5 га.
Попередня причина її виникнення - випалювання залишків сухої рослинності.
Тому провідний інспектор Любешівського РС УДСНС України у Волинській області Ігор Парчук, котрий надав цю інформацію, просить, щоб населення не випалювало суху траву. Адже ці необдумані дії можуть призвести до масштабних пожеж у лісах та на торфовищах.
Також Ігор Парчук повідомив, що у цей же день рятувальники гасили стіжки в селі Деревок.
Інцидент трапився приблизно о 16-ї годині.
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