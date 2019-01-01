Лаявся, кидався на поліцейську та хотів забрати зброю: у Ковелі затримали агресивного чоловіка. ФОТО

У Ковелі на бульварі Лесі Українки затримали мешканця Запорізької області, який поводив себе агресивно.Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.Інцидент трапився у четвер, 25 липня.На місці події встановили, що 51-річний чоловік виражався нецензурною лайкою на адресу громадян. Коли поліцейські зробили йому зауваження, не припинив своїх дій і почав лаятись в бік правоохоронців.Патрульні прийняли рішення затримати зловмисника. Перебуваючи у медзакладі, де його мали освідувати, він спробував звалити з ніг поліцейську та хотів заволодіти її зброєю. До порушника застосували газ та кайданки.Згодом на нього склали 2 протоколи (злісна непокора, дрібне хуліганство).Також на місці працювала слідчо-оперативна група: чоловіку загрожує і кримінальна відповідальність, згідно зі ст. 342 Кримінального Кодексу (опір поліцейським).