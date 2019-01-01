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Лаявся, кидався на поліцейську та хотів забрати зброю: у Ковелі затримали агресивного чоловіка. ФОТО

Лаявся, кидався на поліцейську та хотів забрати зброю: у Ковелі затримали агресивного чоловіка. ФОТО
У Ковелі на бульварі Лесі Українки затримали мешканця Запорізької області, який поводив себе агресивно.

Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

Інцидент трапився у четвер, 25 липня.

На місці події встановили, що 51-річний чоловік виражався нецензурною лайкою на адресу громадян. Коли поліцейські зробили йому зауваження, не припинив своїх дій і почав лаятись в бік правоохоронців.

Патрульні прийняли рішення затримати зловмисника. Перебуваючи у медзакладі, де його мали освідувати, він спробував звалити з ніг поліцейську та хотів заволодіти її зброєю. До порушника застосували газ та кайданки.

Згодом на нього склали 2 протоколи (злісна непокора, дрібне хуліганство).

Також на місці працювала слідчо-оперативна група: чоловіку загрожує і кримінальна відповідальність, згідно зі ст. 342 Кримінального Кодексу (опір поліцейським).

Лаявся, кидався на поліцейську та хотів забрати зброю: у Ковелі затримали агресивного чоловіка. ФОТО

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Теги: поліція, хуліган, Волинь, Ковель
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Коментарі 1
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Село селом.або злісна непокора або опір. Одне інше виключає
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