Лаявся, кидався на поліцейську та хотів забрати зброю: у Ковелі затримали агресивного чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 10:09
У Ковелі на бульварі Лесі Українки затримали мешканця Запорізької області, який поводив себе агресивно.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Інцидент трапився у четвер, 25 липня.
На місці події встановили, що 51-річний чоловік виражався нецензурною лайкою на адресу громадян. Коли поліцейські зробили йому зауваження, не припинив своїх дій і почав лаятись в бік правоохоронців.
Патрульні прийняли рішення затримати зловмисника. Перебуваючи у медзакладі, де його мали освідувати, він спробував звалити з ніг поліцейську та хотів заволодіти її зброєю. До порушника застосували газ та кайданки.
Згодом на нього склали 2 протоколи (злісна непокора, дрібне хуліганство).
Також на місці працювала слідчо-оперативна група: чоловіку загрожує і кримінальна відповідальність, згідно зі ст. 342 Кримінального Кодексу (опір поліцейським).
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Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
Інцидент трапився у четвер, 25 липня.
На місці події встановили, що 51-річний чоловік виражався нецензурною лайкою на адресу громадян. Коли поліцейські зробили йому зауваження, не припинив своїх дій і почав лаятись в бік правоохоронців.
Патрульні прийняли рішення затримати зловмисника. Перебуваючи у медзакладі, де його мали освідувати, він спробував звалити з ніг поліцейську та хотів заволодіти її зброєю. До порушника застосували газ та кайданки.
Згодом на нього склали 2 протоколи (злісна непокора, дрібне хуліганство).
Також на місці працювала слідчо-оперативна група: чоловіку загрожує і кримінальна відповідальність, згідно зі ст. 342 Кримінального Кодексу (опір поліцейським).
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Коментарі 1
Село селом.або злісна непокора або опір. Одне інше виключає
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