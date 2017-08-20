У Луцьку скажений пес напав на господарів





Інцидент трапився у ніч на 26 липня, - повідомляє



На місці події встановили, що собака породи стаффордширський тер'єр покусала двох мешканців квартири. Третій устиг зачинитися в кімнаті.



Патрульні викликали на допомогу працівників КП «Ласка», а також медиків, які надали допомогу потерпілим.



«Спільними зусиллями собаку вдалось втихомирити, хоча небезпека була постійно. Швидше за все, собаку роздражнили, адже згодом вона заспокоїлась", - розповів інспектор Валентин.



Так, за згодою власників, її доставили до притулку для тварин.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Львівській скажений пес накинувся на господарів.Інцидент трапився у ніч на 26 липня, - повідомляє патрульна поліція Волині. На місці події встановили, що собака породи стаффордширський тер'єр покусала двох мешканців квартири. Третій устиг зачинитися в кімнаті.Патрульні викликали на допомогу працівників КП «Ласка», а також медиків, які надали допомогу потерпілим.«Спільними зусиллями собаку вдалось втихомирити, хоча небезпека була постійно. Швидше за все, собаку роздражнили, адже згодом вона заспокоїлась", - розповів інспектор Валентин.Так, за згодою власників, її доставили до притулку для тварин.

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