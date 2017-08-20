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У Луцьку скажений пес напав на господарів

У Луцьку скажений пес напав на господарів
У Луцьку на вулиці Львівській скажений пес накинувся на господарів.

Інцидент трапився у ніч на 26 липня, - повідомляє патрульна поліція Волині.

На місці події встановили, що собака породи стаффордширський тер'єр покусала двох мешканців квартири. Третій устиг зачинитися в кімнаті.

Патрульні викликали на допомогу працівників КП «Ласка», а також медиків, які надали допомогу потерпілим.

«Спільними зусиллями собаку вдалось втихомирити, хоча небезпека була постійно. Швидше за все, собаку роздражнили, адже згодом вона заспокоїлась", - розповів інспектор Валентин.

Так, за згодою власників, її доставили до притулку для тварин.

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Теги: Луцьк, пес, покусав господарів
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Коментарі 1
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То не собака, а господарі скажені.
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