У Луцьку скажений пес напав на господарів
Сьогодні, 10:20
У Луцьку на вулиці Львівській скажений пес накинувся на господарів.
Інцидент трапився у ніч на 26 липня, - повідомляє патрульна поліція Волині.
На місці події встановили, що собака породи стаффордширський тер'єр покусала двох мешканців квартири. Третій устиг зачинитися в кімнаті.
Патрульні викликали на допомогу працівників КП «Ласка», а також медиків, які надали допомогу потерпілим.
«Спільними зусиллями собаку вдалось втихомирити, хоча небезпека була постійно. Швидше за все, собаку роздражнили, адже згодом вона заспокоїлась", - розповів інспектор Валентин.
Так, за згодою власників, її доставили до притулку для тварин.
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Інцидент трапився у ніч на 26 липня, - повідомляє патрульна поліція Волині.
На місці події встановили, що собака породи стаффордширський тер'єр покусала двох мешканців квартири. Третій устиг зачинитися в кімнаті.
Патрульні викликали на допомогу працівників КП «Ласка», а також медиків, які надали допомогу потерпілим.
«Спільними зусиллями собаку вдалось втихомирити, хоча небезпека була постійно. Швидше за все, собаку роздражнили, адже згодом вона заспокоїлась", - розповів інспектор Валентин.
Так, за згодою власників, її доставили до притулку для тварин.
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Коментарі 1
То не собака, а господарі скажені.
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