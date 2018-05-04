вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині мотоцикл зіткнувся з легковиком: є постраждалі

На Волині мотоцикл зіткнувся з легковиком: є постраждалі
На автодорозі між селами Гірки та Мукошин Любешівського району мотоцикл Viper V150A зіткнувся із автомобілем Volkswagen Golf.

Аварія сталася вчора, 25 липня, після 12-ї години, - повідомляє ГУНП у Волинській області.

Поліцейські встановили, що мотоцикл Viper V150A, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу в русі автомобілю Volkswagen Golf, під керуванням 30-річної жительки Ковеля.

Внаслідок ДТП травмувалися 28-річна мотоциклістка та її 26-річна пасажирка. Їх госпіталізували у центральну районну лікарню.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, слідчі Любешівського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає, позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, аварія, постраждалі, госпіталізовані
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомо, яким буде і коли з'явиться фонтан на Театральному майдані Луцька
У Луцьку порахували 100% голосів. РЕЗУЛЬТАТИ
Який вигляд зсередини має відкритий у Луцьку перинатальний центр. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині у вантажному поїзді знайшли контрабандні сигарети
Сьогодні, 11:11
Куди піти на вихідні у Луцьку: 26 – 28 липня
Сьогодні, 11:00
На Волині мотоцикл зіткнувся з легковиком: є постраждалі
Сьогодні, 10:40
У Волиньраді обирають нового голову: Палиці на сесії немає
Сьогодні, 10:34
У Луцьку скажений пес напав на господарів
Сьогодні, 10:20
Схожі новини
На Волині – аварія з постраждалими На Волині – аварія з постраждалими
04 травень, 2018, 11:23
На Волині - дві «п’яні» аварії: постраждали пішохід і мотоцикліст На Волині - дві «п’яні» аварії: постраждали пішохід і мотоцикліст
11 квітень, 2018, 17:00
На Волині автомобіль збив мотоцикліста: чоловіка госпіталізували На Волині автомобіль збив мотоцикліста: чоловіка госпіталізували
25 липень, 11:03
Стала відома причина моторошної аварії на Волині за участю «швидкої» і вантажівки Стала відома причина моторошної аварії на Волині за участю «швидкої» і вантажівки
22 липень, 12:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відомо, чому Палиця не прийшов на сесію Волиньради
Сьогодні, 11:23
 0
Українські заробітчани – в тренді за кордоном
Сьогодні, 11:16
 0
На Волині у вантажному поїзді знайшли контрабандні сигарети
Сьогодні, 11:11
 0
Куди піти на вихідні у Луцьку: 26 – 28 липня
Сьогодні, 11:00
 0
На Волині мотоцикл зіткнувся з легковиком: є постраждалі
Сьогодні, 10:40
 0
Медіа
відео
1/8
﻿