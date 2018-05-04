На Волині мотоцикл зіткнувся з легковиком: є постраждалі





Аварія сталася вчора, 25 липня, після 12-ї години, - повідомляє



Поліцейські встановили, що мотоцикл Viper V150A, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу в русі автомобілю Volkswagen Golf, під керуванням 30-річної жительки Ковеля.



Внаслідок ДТП травмувалися 28-річна мотоциклістка та її 26-річна пасажирка. Їх госпіталізували у центральну районну лікарню.



За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, слідчі Любешівського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає, позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі між селами Гірки та Мукошин Любешівського району мотоцикл Viper V150A зіткнувся із автомобілем Volkswagen Golf.Аварія сталася вчора, 25 липня, після 12-ї години, - повідомляє ГУНП у Волинській області. Поліцейські встановили, що мотоцикл Viper V150A, виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу в русі автомобілю Volkswagen Golf, під керуванням 30-річної жительки Ковеля.Внаслідок ДТП травмувалися 28-річна мотоциклістка та її 26-річна пасажирка. Їх госпіталізували у центральну районну лікарню.За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження, слідчі Любешівського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає, позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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