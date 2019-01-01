Українські заробітчани – в тренді за кордоном





Фахівці з працевлаштування кажуть, що в Україні сьогодні найбільше відчувається брак робітничих професій. Місцеві підприємства вже зараз називають дефіцити кадрів критичними. Особливо у літній період бракує в районі спеціалістів у сфері обслуговування та торгівлі, - пише "



За експертними оцінками, сьогодні за кордоном працюють до 5-ти мільйонів українців, більша половина з яких – офіційно. Серед трудових мігрантів майже половина віком від 18 до 30-років. Чимало з них не мають наміру повертатися на батьківщину. Крім того додатковим ризиком для вітчизняного ринку праці – збільшення кількості студентів, котрі навчаються за кордоном. Таких є понад 70 тисяч, певна частка яких також планує залишитися.



Так, чи не основною з причин трудової міграції до ближнього зарубіжжя, люди називають низькі заробітні плати.



Відтак, з кожним роком кількість охочих підзаробити зростає. Серед заробітчан є ті, котрі витримують навантаження лише місяць. А є й такі, що їздять працювати кілька разів на рік.



Повідомляють, найбільше українських трудових мігрантів працює у сільському господарстві. Важливими секторами зайнятості також є торгівля, будівництво, робота прислуги. Українські трудові мігранти виграють конкуренцію, наприклад, у поляків через меншу заробітну плату та ширший діапазон виконання робіт.



Фахівці зауважують, для того, щоб повернути кадри, потрібно працювати в кількох напрямках, проводити реформи в економічній сфері з високим попитом на робочу силу з гідною зарплатнею, радять економісти.



Окрім того, необхідно створювати додаткові можливості для трудових мігрантів, які хочуть повернутися додому і вкладати кошти в економіку з відповідними умовами та фінансовими гарантіями. Разом з тим, цією проблемою повинна опікуватися не лише держава, але й український бізнес, який має стати прозорим та мало ризикованим.



Відомо, упродовж минулого року та за перше півріччя поточного року зафіксували майже вісімсот смертей українців лише у Польщі. Люди гинуть, як правило, за станом здоров’я та у ДТП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З настанням літнього сезону в Україні люди масово виїжджають на заробітки за кордон. Мільйони українців офіційно працюють на чужині і піднімають тамтешню економіку. І гроші у вигляді податків, які б могли сплачувати на Батьківщині, залишають там.Фахівці з працевлаштування кажуть, що в Україні сьогодні найбільше відчувається брак робітничих професій. Місцеві підприємства вже зараз називають дефіцити кадрів критичними. Особливо у літній період бракує в районі спеціалістів у сфері обслуговування та торгівлі, - пише " Полісся ".За експертними оцінками, сьогодні за кордоном працюють до 5-ти мільйонів українців, більша половина з яких – офіційно. Серед трудових мігрантів майже половина віком від 18 до 30-років. Чимало з них не мають наміру повертатися на батьківщину. Крім того додатковим ризиком для вітчизняного ринку праці – збільшення кількості студентів, котрі навчаються за кордоном. Таких є понад 70 тисяч, певна частка яких також планує залишитися.Так, чи не основною з причин трудової міграції до ближнього зарубіжжя, люди називають низькі заробітні плати.Відтак, з кожним роком кількість охочих підзаробити зростає. Серед заробітчан є ті, котрі витримують навантаження лише місяць. А є й такі, що їздять працювати кілька разів на рік.Повідомляють, найбільше українських трудових мігрантів працює у сільському господарстві. Важливими секторами зайнятості також є торгівля, будівництво, робота прислуги. Українські трудові мігранти виграють конкуренцію, наприклад, у поляків через меншу заробітну плату та ширший діапазон виконання робіт.Фахівці зауважують, для того, щоб повернути кадри, потрібно працювати в кількох напрямках, проводити реформи в економічній сфері з високим попитом на робочу силу з гідною зарплатнею, радять економісти.Окрім того, необхідно створювати додаткові можливості для трудових мігрантів, які хочуть повернутися додому і вкладати кошти в економіку з відповідними умовами та фінансовими гарантіями. Разом з тим, цією проблемою повинна опікуватися не лише держава, але й український бізнес, який має стати прозорим та мало ризикованим.Відомо, упродовж минулого року та за перше півріччя поточного року зафіксували майже вісімсот смертей українців лише у Польщі. Люди гинуть, як правило, за станом здоров’я та у ДТП.

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