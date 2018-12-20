На Волині у вантажному поїзді знайшли контрабандні сигарети
Сьогодні, 11:11
У Ковелі прикордонники знайшли у вагоні з рудою 12 ящиків контрабандних сигарет.
Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.
Зазначають, що інцидент трапився 26 липня близько 1 години ночі на залізничній станції міста Ковель.
Заходи здійснювались на виконання доручення Ковельської місцевої прокуратури, за попередньою інформацією оперативників прикордонного відомства.
Наразі тривають слідчі дії.
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Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.
Зазначають, що інцидент трапився 26 липня близько 1 години ночі на залізничній станції міста Ковель.
Заходи здійснювались на виконання доручення Ковельської місцевої прокуратури, за попередньою інформацією оперативників прикордонного відомства.
Наразі тривають слідчі дії.
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