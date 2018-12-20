На Волині у вантажному поїзді знайшли контрабандні сигарети





Про це повідомили у прес-службі



Зазначають, що інцидент трапився 26 липня близько 1 години ночі на залізничній станції міста Ковель.



Заходи здійснювались на виконання доручення Ковельської місцевої прокуратури, за попередньою інформацією оперативників прикордонного відомства.



Наразі тривають слідчі дії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі прикордонники знайшли у вагоні з рудою 12 ящиків контрабандних сигарет.Про це повідомили у прес-службі ДПСУ Зазначають, що інцидент трапився 26 липня близько 1 години ночі на залізничній станції міста Ковель.Заходи здійснювались на виконання доручення Ковельської місцевої прокуратури, за попередньою інформацією оперативників прикордонного відомства.Наразі тривають слідчі дії.

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