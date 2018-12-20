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На Волині у вантажному поїзді знайшли контрабандні сигарети

На Волині у вантажному поїзді знайшли контрабандні сигарети
У Ковелі прикордонники знайшли у вагоні з рудою 12 ящиків контрабандних сигарет.

Про це повідомили у прес-службі ДПСУ.

Зазначають, що інцидент трапився 26 липня близько 1 години ночі на залізничній станції міста Ковель.

Заходи здійснювались на виконання доручення Ковельської місцевої прокуратури, за попередньою інформацією оперативників прикордонного відомства.

Наразі тривають слідчі дії.


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Теги: контрабанда, Волинь, сигарети, кордон
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