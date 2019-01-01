На Дніпропетровщині у лісосмузі виявили тіло жінки з ножовими ранами





Про це



Труп жінки з колото-різаними ранами виявили у лісосмузі між селами Спаське та Хутір-Губиниха Новомосковського району. Встановлено, що покійна жителька села Спаське 1999 року народження.



Тіло вбитої направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Обставини вбивства встановлюються в рамках кримінального провадження відкритого за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

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