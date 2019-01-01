Відомо, чому Палиця не прийшов на сесію Волиньради

У Волинській обласній раді триває позачергова сесія, під час якої мають обрати нового голову цього органу.Натомість голова радиЗа словами депутата, радника голови Волинської обласної ради, Палиця не прийшов на сесію, оскільки перебуває в Києві, де «займається важливими справами».Після того, як депутати більшістю голосів проголосували за припинення повноважень депутата Ігоря Палиці Рубльов подякував їм за одностайність рішень.«Сьогодні ті справи, які не дозволили йому бути з нами, це, мабуть, і добудова неонатального центру, і інше. Я вважаю, що є багато питань, з якими область переходить в нову епоху роботи», – сказав Рубльов.