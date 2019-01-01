Відомо, чому Палиця не прийшов на сесію Волиньради
Сьогодні, 11:23
У Волинській обласній раді триває позачергова сесія, під час якої мають обрати нового голову цього органу.
Натомість голова ради Ігор Палиця відсутній на сесії.
За словами депутата, радника голови Волинської обласної ради В'ячеслава Рубльова, Палиця не прийшов на сесію, оскільки перебуває в Києві, де «займається важливими справами».
Після того, як депутати більшістю голосів проголосували за припинення повноважень депутата Ігоря Палиці Рубльов подякував їм за одностайність рішень.
«Сьогодні ті справи, які не дозволили йому бути з нами, це, мабуть, і добудова неонатального центру, і інше. Я вважаю, що є багато питань, з якими область переходить в нову епоху роботи», – сказав Рубльов.
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Натомість голова ради Ігор Палиця відсутній на сесії.
За словами депутата, радника голови Волинської обласної ради В'ячеслава Рубльова, Палиця не прийшов на сесію, оскільки перебуває в Києві, де «займається важливими справами».
Після того, як депутати більшістю голосів проголосували за припинення повноважень депутата Ігоря Палиці Рубльов подякував їм за одностайність рішень.
«Сьогодні ті справи, які не дозволили йому бути з нами, це, мабуть, і добудова неонатального центру, і інше. Я вважаю, що є багато питань, з якими область переходить в нову епоху роботи», – сказав Рубльов.
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