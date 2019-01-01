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Волинь входить в топ-5 областей за рівнем захворюваності на кір

Волинь входить в топ-5 областей за рівнем захворюваності на кір
В Україні епідемічна ситуація щодо захворювання на кір залишається неблагопо­лучною. З початку року захворіло понад 56 тисяч осіб, від ускладнень кору померло 18 людей.

Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр.

За попередній тиждень за показниками захворюваності кором на 100 тисяч населення, Волинська область з показником 1,8% знаходиться на 5 місці в Україні, (після Чернівецької (2,6%); Хмельницької (2,3%); Тернопільської (2,0%); Закарпатської (1.83%)). Середньодержавний показник складає 0,8% на 100 тисяч населення.

На Волині з початку року зареєстровали понад 2060 випадків кору.

Зазначають, протягом останніх тижнів спостерігається низький рівень захворюваності в області (близько 20 випадків щотижнево).

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Теги: Волинь, кір, статистика
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