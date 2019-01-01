У Волиньраді – новий депутат замість Палиці

Ігоря Палиці став Олександр Голуб.



Про це стало відомо сьогодні, 26 липня, під час позачергової сесії Волиньради.



Нагадаємо, депутати припинили повноваження депутата Палиці, а тому його місце зайняв новий депутат.



Ним став Олександр Голуб – лікар-хірург Старовижівської центральної районної лікарні, безпартійний, освіта вища, проживає у Луцьку.





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