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У Волиньраді – новий депутат замість Палиці

У Волиньраді – новий депутат замість Палиці
Новим депутатом Волинської обласної ради замість звільненого Ігоря Палиці став Олександр Голуб.

Про це стало відомо сьогодні, 26 липня, під час позачергової сесії Волиньради.

Нагадаємо, депутати припинили повноваження депутата Палиці, а тому його місце зайняв новий депутат.

Ним став Олександр Голуб – лікар-хірург Старовижівської центральної районної лікарні, безпартійний, освіта вища, проживає у Луцьку.

У Волиньраді – новий депутат замість Палиці

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Теги: Палиця, облрада, Луцьк, Голуб, депутат
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