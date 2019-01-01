У Волиньраді – новий депутат замість Палиці
Сьогодні, 11:35
Новим депутатом Волинської обласної ради замість звільненого Ігоря Палиці став Олександр Голуб.
Про це стало відомо сьогодні, 26 липня, під час позачергової сесії Волиньради.
Нагадаємо, депутати припинили повноваження депутата Палиці, а тому його місце зайняв новий депутат.
Ним став Олександр Голуб – лікар-хірург Старовижівської центральної районної лікарні, безпартійний, освіта вища, проживає у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це стало відомо сьогодні, 26 липня, під час позачергової сесії Волиньради.
Нагадаємо, депутати припинили повноваження депутата Палиці, а тому його місце зайняв новий депутат.
Ним став Олександр Голуб – лікар-хірург Старовижівської центральної районної лікарні, безпартійний, освіта вища, проживає у Луцьку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Волиньраді – новий депутат замість Палиці
Сьогодні, 11:35
Відомо, чому Палиця не прийшов на сесію Волиньради
Сьогодні, 11:23
Українські заробітчани – в тренді за кордоном
Сьогодні, 11:16
На Волині у вантажному поїзді знайшли контрабандні сигарети
Сьогодні, 11:11
Куди піти на вихідні у Луцьку: 26 – 28 липня
Сьогодні, 11:00