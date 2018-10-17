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Волинські поліцейські знищили купу наркотиків. ФОТО

Волинські поліцейські знищили купу наркотиків. ФОТО
У Ковелі працівники поліції спільно з СБУ знищили вісім тисяч рослин коноплі та інші наркотики.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Співробітники Ковельського відділу поліції у присутності спеціальної комісії до складу якої, окрім поліцейських, залучено представника СБУ, знищили наркотичні засоби та прекурсори, які були вилучені у ході протидії наркозлочинності та стали речовими доказами у кримінальних провадженнях.

За рішенням судів щодо знищення небезпечних речовин, їх відповідальне зберігання у відділі поліції завершилося.

Провоохоронці знищили понад вісім тисяч рослин коноплі, а також канабіс, амфетамін, метанфетамін і димедрол.

Волинські поліцейські знищили купу наркотиків. ФОТО
Волинські поліцейські знищили купу наркотиків. ФОТО
Волинські поліцейські знищили купу наркотиків. ФОТО

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Теги: наркотики, Ковель, Волинь, поліція
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