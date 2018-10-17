Волинські поліцейські знищили купу наркотиків. ФОТО
Сьогодні, 18:14
У Ковелі працівники поліції спільно з СБУ знищили вісім тисяч рослин коноплі та інші наркотики.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Співробітники Ковельського відділу поліції у присутності спеціальної комісії до складу якої, окрім поліцейських, залучено представника СБУ, знищили наркотичні засоби та прекурсори, які були вилучені у ході протидії наркозлочинності та стали речовими доказами у кримінальних провадженнях.
За рішенням судів щодо знищення небезпечних речовин, їх відповідальне зберігання у відділі поліції завершилося.
Провоохоронці знищили понад вісім тисяч рослин коноплі, а також канабіс, амфетамін, метанфетамін і димедрол.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Співробітники Ковельського відділу поліції у присутності спеціальної комісії до складу якої, окрім поліцейських, залучено представника СБУ, знищили наркотичні засоби та прекурсори, які були вилучені у ході протидії наркозлочинності та стали речовими доказами у кримінальних провадженнях.
За рішенням судів щодо знищення небезпечних речовин, їх відповідальне зберігання у відділі поліції завершилося.
Провоохоронці знищили понад вісім тисяч рослин коноплі, а також канабіс, амфетамін, метанфетамін і димедрол.
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