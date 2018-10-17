Волинські поліцейські знищили купу наркотиків. ФОТО

У Ковелі працівники поліції спільно з СБУ знищили вісім тисяч рослин коноплі та інші наркотики.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Співробітники Ковельського відділу поліції у присутності спеціальної комісії до складу якої, окрім поліцейських, залучено представника СБУ, знищили наркотичні засоби та прекурсори, які були вилучені у ході протидії наркозлочинності та стали речовими доказами у кримінальних провадженнях.За рішенням судів щодо знищення небезпечних речовин, їх відповідальне зберігання у відділі поліції завершилося.Провоохоронці знищили понад вісім тисяч рослин коноплі, а також канабіс, амфетамін, метанфетамін і димедрол.