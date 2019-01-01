На посаду голови Волиньради – одна кандидатура
Сьогодні, 11:37
У Волинській обласній раді обирать нового очільника цього органу.
Таємне голосування з цього приводу відбувається сьогодні, 26 липня, під час позачергової сесії і триває станом на 11:35.
Депутати запропонували єдину кандидатуру – очільницю бюджетної комісії, «укропівку» Ірина Вахович.
Напередодні ж депутати прийняли рішення про припинення повноважень депутата Волиньради Ігоря Палиці.
Нагадаємо, Ігор Палиця переміг на виборах до Верховної Ради у одномандатному виборчому окрузі №22 (Луцьк), тож став нардепом.
До того ж, під час сесії депутати мають прийняти рішення про дострокове припинення повноважень депутата Вячеслава Рубльова, який став нардепом від округу №20.
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Таємне голосування з цього приводу відбувається сьогодні, 26 липня, під час позачергової сесії і триває станом на 11:35.
Депутати запропонували єдину кандидатуру – очільницю бюджетної комісії, «укропівку» Ірина Вахович.
Напередодні ж депутати прийняли рішення про припинення повноважень депутата Волиньради Ігоря Палиці.
Нагадаємо, Ігор Палиця переміг на виборах до Верховної Ради у одномандатному виборчому окрузі №22 (Луцьк), тож став нардепом.
До того ж, під час сесії депутати мають прийняти рішення про дострокове припинення повноважень депутата Вячеслава Рубльова, який став нардепом від округу №20.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
А чому кандидати ,тільки з укропу? Невже нема інших достойних кандидатів?
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