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На посаду голови Волиньради – одна кандидатура

На посаду голови Волиньради – одна кандидатура
У Волинській обласній раді обирать нового очільника цього органу.

Таємне голосування з цього приводу відбувається сьогодні, 26 липня, під час позачергової сесії і триває станом на 11:35.

Депутати запропонували єдину кандидатуру – очільницю бюджетної комісії, «укропівку» Ірина Вахович.

Напередодні ж депутати прийняли рішення про припинення повноважень депутата Волиньради Ігоря Палиці.

Нагадаємо, Ігор Палиця переміг на виборах до Верховної Ради у одномандатному виборчому окрузі №22 (Луцьк), тож став нардепом.

До того ж, під час сесії депутати мають прийняти рішення про дострокове припинення повноважень депутата Вячеслава Рубльова, який став нардепом від округу №20.

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Теги: Волинська ОДА, новий очільник, голосування
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Коментарі 1
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А чому кандидати ,тільки з укропу? Невже нема інших достойних кандидатів?
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