На посаду голови Волиньради – одна кандидатура

У Волинській обласній раді обирать нового очільника цього органу.Таємне голосування з цього приводу відбувається сьогодні, 26 липня, під час позачергової сесії і триває станом на 11:35.Депутати запропонували єдину кандидатуру – очільницю бюджетної комісії, «укропівку»Напередодні ж депутати прийняли рішення про припинення повноважень депутата Волиньради Ігоря Палиці.Нагадаємо,переміг на виборах до Верховної Ради у одномандатному виборчому окрузі №22 (Луцьк), тож став нардепом.До того ж, під час сесії депутати мають прийняти рішення про дострокове припинення повноважень депутата, який став нардепом від округу №20.