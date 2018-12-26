Водія з Волині, який відмовився проходити тест на драгері, покарали штрафом





Відповідну постанову суд виніс 23-го липня. 21-го червня на розгляд до Іваничівського районного суду надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП, – пише



З наданих матеріалів стало відомо, що 15-го червня о 17:45 в селі Низкиничі по вулиці Незалежності Іваничівського району чоловік керував автомобілем «Citroen Xantia» з ознаками алкогольного сп`яніння, а саме: нестійка хода, запах алкоголю з ротової порожнини. Від проходження огляду на стан сп`яніння у встановленому законом порядку відмовився в присутності двох свідків.



Розгляд справи призначили на 1-ше липня. Та водій в судове засідання не з’явився, надійшла заява про перенесення розгляду справи. Розгляд справи відклали на 10-те липня.



10-го липня від адвоката надійшла заява про відкладення розгляду справи на іншу дату у зв`язку з тим, що підзахисний перебуває за межами України та без його участі просить не проводити засідання. Розгляд справи відклали на 23-тє липня.



23-го липня в судове засідання водій не з`явився, від його захисника надійшла заява відкладення розгляду справи на іншу дату у зв’язку з тим, що чоловік перебуває за межами України та його належним чином не повідомили про час та місце розгляду справи.



Враховуючи, що особа, яка притягується до відповідальності, достеменно знала про складання відносно нього адміністративного протоколу, тричі в судове засідання не з’явилася, доказів на підтвердження поважності причин неявки в судове засідання не надав, доказів невинуватості чи будь-яких інших доказів, які б вказували чи мали місце події, зазначені в протоколі про адміністративне правопорушення та обставини їх виникнення не надав, заявлені клопотання про відкладення розгляду справи розцінили як намагання уникнути відповідальності за вчинене правопорушення.



Поліцейський 15-го червня склав протоколи, в якому зафіксував факт порушення Правил дорожнього руху. Водій відмовився від проходження огляду на стан сп’яніння на вимогу правоохоронців.



Крім того, постановою від 15-го липня водія визнали винним у керуванні автомобілем марки без пристебнутого ременя безпеки та відсутності посвідчення водія відповідної категорії, за що наклали стягнення у виді штрафу.



Вивчивши та дослідивши всі матеріали справи, суддя вважав за необхідне накласти стягнення у виді штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинський суд покарав водія за те, що той відмовився проходити огляд на стан сп’яніння.Відповідну постанову суд виніс 23-го липня. 21-го червня на розгляд до Іваничівського районного суду надійшли матеріали про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП, – пише БУГ З наданих матеріалів стало відомо, що 15-го червня о 17:45 в селі Низкиничі по вулиці Незалежності Іваничівського району чоловік керував автомобілем «Citroen Xantia» з ознаками алкогольного сп`яніння, а саме: нестійка хода, запах алкоголю з ротової порожнини. Від проходження огляду на стан сп`яніння у встановленому законом порядку відмовився в присутності двох свідків.Розгляд справи призначили на 1-ше липня. Та водій в судове засідання не з’явився, надійшла заява про перенесення розгляду справи. Розгляд справи відклали на 10-те липня.10-го липня від адвоката надійшла заява про відкладення розгляду справи на іншу дату у зв`язку з тим, що підзахисний перебуває за межами України та без його участі просить не проводити засідання. Розгляд справи відклали на 23-тє липня.23-го липня в судове засідання водій не з`явився, від його захисника надійшла заява відкладення розгляду справи на іншу дату у зв’язку з тим, що чоловік перебуває за межами України та його належним чином не повідомили про час та місце розгляду справи.Враховуючи, що особа, яка притягується до відповідальності, достеменно знала про складання відносно нього адміністративного протоколу, тричі в судове засідання не з’явилася, доказів на підтвердження поважності причин неявки в судове засідання не надав, доказів невинуватості чи будь-яких інших доказів, які б вказували чи мали місце події, зазначені в протоколі про адміністративне правопорушення та обставини їх виникнення не надав, заявлені клопотання про відкладення розгляду справи розцінили як намагання уникнути відповідальності за вчинене правопорушення.Поліцейський 15-го червня склав протоколи, в якому зафіксував факт порушення Правил дорожнього руху. Водій відмовився від проходження огляду на стан сп’яніння на вимогу правоохоронців.Крім того, постановою від 15-го липня водія визнали винним у керуванні автомобілем марки без пристебнутого ременя безпеки та відсутності посвідчення водія відповідної категорії, за що наклали стягнення у виді штрафу.Вивчивши та дослідивши всі матеріали справи, суддя вважав за необхідне накласти стягнення у виді штрафу з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік.

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