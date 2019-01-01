ЦВК опрацювала 100% протоколів: які партії проходять до Верховної Ради. РЕЗУЛЬТАТИ
Сьогодні, 15:57
Відомі остаточні результати підрахунку голосів виборців на багатомандатному виборчому окрузі на позачергових парламентських виборах.
Так, до Верховної Ради потрапляють 5 партій, - йдеться на сайті ЦВК.
Найбільше набирає політична партія "Слуга народу" - 43,16% голосів виборців (6 307 097 людей).
На другому місці - політична партія "Опозиційна платформа - За життя". За них віддали - 13,05% голосів (1 908 087 людей).
Третє місце за кількістю голосів українців - у політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина". Вона набирає - 8,18% голосів виборців (1 196 258 людей).
Четверте місце - у політичної партії "Європейська Солідарність". У них - 8,10% голосів виборців (1 184 475 людей).
На п'ятому місці - політична партія "Голос". Їм дісталося - 5,82% голосів (851 669 людей).
Інші партії не долають прохідний 5-відсотковий бар’єр.
Як виглядають нижчі щаблі результатів голосування, пропонуємо переглянути у таблиці.
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Так, до Верховної Ради потрапляють 5 партій, - йдеться на сайті ЦВК.
Найбільше набирає політична партія "Слуга народу" - 43,16% голосів виборців (6 307 097 людей).
На другому місці - політична партія "Опозиційна платформа - За життя". За них віддали - 13,05% голосів (1 908 087 людей).
Третє місце за кількістю голосів українців - у політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина". Вона набирає - 8,18% голосів виборців (1 196 258 людей).
Четверте місце - у політичної партії "Європейська Солідарність". У них - 8,10% голосів виборців (1 184 475 людей).
На п'ятому місці - політична партія "Голос". Їм дісталося - 5,82% голосів (851 669 людей).
Інші партії не долають прохідний 5-відсотковий бар’єр.
Як виглядають нижчі щаблі результатів голосування, пропонуємо переглянути у таблиці.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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